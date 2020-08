Samsung Galaxy Unpack : 5 produits d’un coup !

Hier était un jour important dans la communauté high-tech. En effet c’était à 16H00 que la marque dévoilait ses nouveautés dans la famille des produits estampillés « Galaxy ». Et le moins que l’on puisse dire c’est que le Sud-Coréen n’a pas fait simple. En effet, la marque a proposé pas moins de 5 produits !

Covid-19 oblige, Samsung lançait son tout premier événement virtuel Galaxy Unpacked. Si on attendait avec impatience la confirmation du Galaxy Note20, on s’attendait aussi à découvrir la nouvelle montre connectée Galaxy Watch3.

Celle-ci avait en effet été dévoilée avec pas mal d’indiscrétions il y a seulement quelques jours. Mais la marque ne s’est pas arrêtée là.

De fait, outre la Galaxy Watch3 et le Galaxy Note20, la marque a également dévoilé la Galaxy Tab S7, les Galaxy Buds Live et Galaxy Z Fold2.

Mais pourquoi tant de produits ?

Tout d’abord, pour montrer ce dont la marque est capable. Mais aussi et surtout parce que la marque veut proposer un package complet à ses clients. Ainsi désormais il est possible d’avoir un smartphone (Galaxy Note20) avec lequel vous pourrez écouter de la musique grâce aux Galaxy Buds Live et surveiller votre activité physique grâce à votre montre connectée Galaxy Watch3.

Ce qu’il y a d’intéressant cette fois, c’est la convergence « physique » entre les produits. De fait, comme vous pouvez le voir sur la photo, Samsung a pris soin d’accorder les équipements entre eux. Un peu à la manière de la mode ou en décoration.

« Ces cinq nouveaux appareils puissants, en tant qu’éléments intégrés à l’écosystème Galaxy, fonctionnent ensemble de manière transparente et vous aident à tirer le meilleur parti de toute situation. »

déclare Davy Moons, Marketing Manager Mobile de Samsung Belgique.

Des produits qui vont bien ensemble !

Ainsi, outre leur aspect technique, Samsung associe ses produits sans mode faux pas. Ainsi, les Galaxy Buds Live ont la même couleur que votre Galaxy Note20 et que votre Galaxy Watch3.

Un éco système design qui séduira les plus attentifs à ce genre de détail.

Pour ce qui est des produits, nous y reviendrons plus en détail pour chacun des produits.