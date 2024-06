Realme 12 4G : Un Nouveau Smartphone adapté au marché au Pakistan.

Performances du Snapdragon 685

Le smartphone utilise le Qualcomm Snapdragon 685, un processeur 6nm, assurant des performances efficaces et une consommation d’énergie optimisée. Ce processeur est également présent dans le Realme 12 Lite, garantissant une expérience utilisateur fluide.

Configuration de la Caméra

Le Realme 12 4G intègre une caméra principale de 50 MP avec le capteur Sony LYT-600, doté d’une ouverture f/1.9 et de la stabilisation optique de l’image (OIS). Ce capteur est également utilisé dans le OnePlus Nord CE 4 Lite. Le smartphone dispose aussi d’un capteur de profondeur de 2 MP et d’une caméra frontale de 16 MP.

Mémoire et Batterie

Deux configurations de mémoire sont disponibles pour le Realme 12 4G : 8 Go de RAM avec 128 Go ou 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD. Le smartphone inclut une prise jack 3,5 mm et des haut-parleurs stéréo. La batterie de 5000 mAh supporte une charge rapide de 67W, avec un chargeur de 80W inclus.

Prix et Disponibilité

Le Realme 12 4G est proposé à partir de PKR 60,000 (environ 215 USD) pour la version 8GB/128GB. Les coloris disponibles sont bleu et vert.

Récapitulatif Technique