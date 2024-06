Envision : des jumelles connectées qui ouvre une Nouvelle Ère dans l’Observation Astronomique et Terrestre

L’arrivée des jumelles connectées Envision d’Unistellar propose une nouvelle solution en matière de jumelles telles que nous les connaissions jusqu’ici. Ces jumelles intelligentes, équipées de la réalité augmentée, visent à transformer l’observation du ciel et des paysages.

Unistellar, connu pour ses télescopes intelligents, ajoute un nouveau produit à son catalogue. Les Envision Smart Binoculars combinent des capacités d’observation traditionnelles avec des technologies modernes.

Expérience d’Observation avec Réalité Augmentée

Les jumelles connectées Envision utilisent la réalité augmentée pour afficher des informations en temps réel sur les objets observés, qu’il s’agisse de constellations, de planètes ou de repères terrestres. La fonction de navigation guidée permet de sélectionner un point d’intérêt via une application compagnon, et les jumelles orientent l’utilisateur vers celui-ci. Cela est particulièrement utile pour les observations astronomiques où la précision est importante.

Spécifications Techniques des jumelles connectées Envision

Les jumelles connectées Envision possèdent des lentilles de 50 mm et un grossissement de 10x, garantissant clarté et luminosité. L’architecture Porro et le verre optique BAC4 entièrement multicouche assurent une performance visuelle optimale pour les observations diurnes et nocturnes. La batterie offre jusqu’à 5 heures d’autonomie ou 1000 utilisations par charge, avec un champ de vision de 6°.

Fonctionnalités Avancées

Les jumelles connectées Envision incluent plusieurs modes avancés :

Mode Smart Scouting : Identifie les montagnes, sentiers, sources d’eau, etc., idéal pour les randonnées.

: Identifie les montagnes, sentiers, sources d’eau, etc., idéal pour les randonnées. Mode Target Lock : Permet de verrouiller un objet d’intérêt et de passer les jumelles à un autre utilisateur qui sera guidé vers le même objet.

: Permet de verrouiller un objet d’intérêt et de passer les jumelles à un autre utilisateur qui sera guidé vers le même objet. Mode Detailed Information : Offre des informations détaillées sur l’objet observé via l’application compagnon.

Date de Sortie et Prix

Les jumelles connectées Envision seront disponibles en prévente sur Kickstarter à partir du 25 juin 2024. Les premiers 1000 acheteurs pourront les obtenir à un prix réduit de 599 $, le prix final étant de 999 $​ (UNISTELLAR)​​ (livescience.com)​​ (Skies & Scopes)​.

Récapitulatif Technique

Grossissement : 10x

: 10x Diamètre : 50 mm

: 50 mm Architecture : Porro

: Porro Autonomie de la batterie : 5 heures ou 1000 utilisations

: 5 heures ou 1000 utilisations Champ de vision : 6°

: 6° Diamètre de la pupille de sortie : 5 mm

: 5 mm Verre optique : BAC4 entièrement multicouche

: BAC4 entièrement multicouche Poids : 1,2 kg (2,65 lbs)

: 1,2 kg (2,65 lbs) Cibles astronomiques d’intérêt : 1000

: 1000 Nombre d’étoiles observables : 200 000

: 200 000 Nombre de cibles terrestres : Plus d’un million (montagnes, sentiers, sources d’eau, etc.)

Les jumelles connectées Envision d’Unistellar présentent une combinaison de performances techniques et de fonctionnalités intelligentes pour les explorateurs du jour et de la nuit.