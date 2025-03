Honor Pad X9a : la tablette Android milieu de gamme avec batterie longue durée

La gamme du constructeur s’agrandit avec l’arrivée de la Honor Pad X9a, une tablette pensée pour un usage quotidien équilibré. Elle mise sur une bonne autonomie, un grand écran et des performances suffisantes pour les besoins courants.

Honor continue de diversifier son offre sur le marché des tablettes. Avec la Pad X9a, la marque chinoise cible les utilisateurs à la recherche d’un appareil multimédia accessible, sans pour autant faire l’impasse sur le design ou l’endurance.

Un grand écran pour un confort visuel optimisé

La Honor Pad X9a est équipée d’un écran LCD de 11,5 pouces avec une résolution de 2 508 x 1 504 pixels. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz améliore la fluidité d’affichage, que ce soit pour la navigation, la lecture ou les jeux occasionnels. Ce format large vise à offrir une expérience visuelle agréable, adaptée à une consommation de contenus variés.

Un design fin et une construction soignée

Avec son châssis en aluminium et ses bords affinés, la Pad X9a adopte une allure moderne et épurée. Elle reste relativement légère malgré sa taille, ce qui la rend facile à transporter au quotidien. La tablette conserve une certaine finesse, ce qui facilite sa prise en main et son usage prolongé.

Des performances adaptées aux usages courants

La tablette embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 685, couplé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Cette configuration est pensée pour les tâches de base : navigation sur internet, streaming, bureautique légère et applications éducatives. Elle vise un public familial ou étudiant, sans ambitions haut de gamme.

Une autonomie solide grâce à une grosse batterie

L’un des principaux arguments de la Honor Pad X9a est sa batterie de 8 300 mAh, conçue pour durer toute la journée, voire plus selon l’usage. Elle est compatible avec une charge rapide de 35 W, ce qui permet de réduire les temps d’attente lors des recharges. Ce point fort en fait une option intéressante pour les déplacements ou une utilisation prolongée à la maison.

Une interface fluide sous Android 15

La tablette tourne sous MagicOS 9.0, basé sur Android 15. L’interface propose des optimisations pour la navigation tactile, le multitâche et la gestion des fenêtres flottantes. Les applications essentielles de Google sont bien intégrées, avec la possibilité d’ajouter les services de productivité ou de divertissement de son choix.

Récapitulatif technique

Écran : LCD 11,5 pouces, 2 508 x 1 504 pixels, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 685

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go

Batterie : 8 300 mAh, charge rapide 35 W

Connectivité : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1

Audio : Quatre haut-parleurs stéréo

Système d’exploitation : MagicOS 9.0 (Android 15)

