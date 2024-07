HMD en passe de faire renaître les Nokia Lumia ?

HMD Global annonce le retour du style classique des Nokia Lumia avec un nouveau téléphone milieu de gamme. Ce modèle combine design emblématique et technologie moderne pour attirer les anciens et nouveaux utilisateurs.

HMD Global, responsable de la résurrection des téléphones Nokia, enrichit son catalogue avec ce modèle inspiré par le style Fabula des anciens Nokia Lumia. Pour rappel, Nokia a été un moment repris par Microsoft qui a tenté d’imposer son système d’exploitation pour smartphone avec la gamme des Nokia Lumia.

Design Classique Fabula : Un Retour Attendu

Le nouveau téléphone milieu de gamme d’HMD Global arbore le design iconique Fabula, connu pour ses lignes élégantes et fluides. Doté d’un écran à encoche en forme de goutte d’eau, le téléphone affiche un menton et des bordures plus larges. L’écran de 6,67 pouces FHD+ OLED offre une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, assurant des visuels fluides et vibrants.

Processeur et Performance

Le téléphone est équipé du processeur Unisoc T760 5G, offrant des performances stables et une connectivité 5G. Il est disponible avec 8GB de RAM et des options de stockage de 128GB ou 256GB, permettant aux utilisateurs de choisir selon leurs besoins.

Configuration de la Caméra

Le téléphone dispose d’une caméra arrière avec un capteur principal de 50MP et une caméra macro de 2MP, permettant des photos détaillées et des prises de vue en gros plan.Pour les fans de selfie, il pourront compter sur une caméra frontale de 8MP est adéquate pour les selfies et les appels vidéo.

Connectivité et Caractéristiques

Le téléphone prend en charge la 5G, incluant des fonctionnalités comme la reconnaissance faciale et un capteur d’empreintes digitales pour une sécurité renforcée.

Prix et Disponibilité

Le téléphone sera disponible à un prix d’environ 300 euros, soit environ 2360 yuans, rendant ce modèle accessible tout en offrant des fonctionnalités de qualité.

Récapitulatif Technique