AirSense ECO et AirSense PRO, les nouveaux analyseurs d’air connectés de Venta.

Avec les AirSense ECO et AirSense PRO, la société Venta propose deux appareils facile à mettre en, place qui seront à même de mesurer et analyser la qualité de l’air intérieur, et qui permettent également de la contrôler.

Depuis le Covid, une nouvelle « solution » qui consiste à déployer des purificateurs d’air fait son apparition dans les lieux publics, les commerces et autres espaces publics. Mais qu’en est-il de l’air que nous respirons ? Venta propose ses solutions.

AirSense ECO et AirSense PRO, des analyseurs connectés.

Avec une taille de 20,7 x 8,4 x 2,8 cm, l’AirSense peut être accroché au mur tel un airconditionné ou encore être placé sur une étagère. Il se branche sur secteur via un port USB et son alimentation. Alors, l’AirSense ECO est équipé de 3 capteurs professionnels qui analyses les composés organiques volatils, l’humidité et la température.

L’AirSense PRO quant à lui dispose de 8 capteurs professionnels pour identifier : les particules fines (PM1.0 / PM2.5 / PM10), les COV, le dioxyde de carbone, le formaldéhyde ainsi que l’humidité et la température.

L’analyse est faite en temps réel et peut être consultée directement depuis un smartphone. En effet, afin d’offrir le plus de possibilité possible. La marque souligne par ailleurs qu’il est possible de consulter sur l’application plusieurs appareils connectés avec leur solution AirConnect.

« L’application Venta Home offrira alors une analyse détaillée et des options de réglage. Selon le type d’appareil et les données collectées, l’application réagira immédiatement et mettra en place une solution automatiquement »

souligne la marque.

Pour ce faire, les deux analyseurs d’air connectés de Venta AirSense ECO et AirSense PRO sont équipés d’une solution Wi-Fi. Ils intègrent une solution simple bande 2.4GHz et supporte les normes 802.11 b/g/n.

En outre, si vous n’avez pas de smartphone avec l’application installée à proximité, pas de soucis, la marque a équipé ses appareils AirSense ECO et AirSense PRO d’un système de bandeau lumineux LED qui selon l’état de l’air s’allume en bleu, jaune ou rouge.

Prix et Disponibilité.

Les AirSense ECO et AirSense PRO seront disponibles courant Octobre et seront commercialisés au prix de 99.90€ et 279€.