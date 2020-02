Motorola lance le moto g8 power !

Alors que l’on pensait voir arriver ce smartphone pour le salon de Barcelone le MWC 2020 qui se tiendra fin du mois, Motorola a décidé de surprendre tout le monde en dévoilant ce nouveau Motorola moto g8 power.

Il n’est sans doute plus nécessaire de vous présenter Motorola. Et encore moins ses smartphones de sa série moto g. Effectivement, si vous nous suivez régulièrement et que vous n’avez pas la mémoire trop fragile, vous vous souvenez de notre test sur le Motorola G7 plus.

Depuis, la marque a continué à nous proposer des smartphones. Cette fois, la marque dévoile le moto g8 power. La marque a décidé de sortir le téléphone cette semaine, car elle vient fièrement de célébrer les 100 millions de téléphones moto g vendus dans le monde.

Que propose ce nouveau Motorola moto g8 power ?

Avec ce nouveau smartphone, la marque propose un smartphone équipé d’une batterie de 5 000 mAh. Avec cette batterie, Motorola annonce que son smartphone serait en mesure d’atteindre une autonomie de trois jours.

Par ailleurs le téléphone hérite d’un quadruple appareil photo basé sur l’IA. Un appareil photo principal de 16 MP qui est muni d’un autofocus à détection de phase. L’appareil est également doté d’un objectif ultra grand-angle 4X.

Pour ce qui est de la caméra avant du smartphone, Motorola annonce la présence de la technologie Quad Pixel.

Pour le reste, on trouve un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 665 à huit cœurs. 4 Go de RAM, Android 10, un écran de 6.4 pouces. Le téléphone est également doté de la technologie audio Dolby® qui alimentera deux doubles haut-parleurs stéréo.

Motorola annonce également que son moto g8 power est à l’épreuve des éclaboussures. Pour de qui est de sa connectivité, le smartphone embarque bien évidemment, de la 4G, du Wi-Fi, du Bluetooth.