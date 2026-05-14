JBL dévoile sa nouvelle gamme audio 2026 : PartyBox, micros karaoké, casques Live et écouteurs connectés

À Amsterdam, JBL a présenté sa nouvelle gamme JBL lors d’un événement pensé comme un véritable show, entre keynote scénarisée et défilé de produits audio. Enceintes festives PartyBox, micro EasySing Mic Mini, casques Live 780NC et 680NC, mais aussi écouteurs Live 4 avec Smart Charging Case : la marque mise sur le son, l’IA, l’autonomie et l’usage quotidien.

JBL poursuit l’évolution d’un catalogue déjà très large, entre audio nomade, produits festifs et accessoires connectés. La marque, intégrée à Harman, capitalise sur 80 ans d’histoire, des premières enceintes en bois aux produits Bluetooth, en passant par les accessoires audio pour iPod. Avec cette annonce, le fabricant étoffe son offre grand public autour de plusieurs usages bien identifiés.

Une présentation façon défilé pour installer la nouvelle gamme JBL

Pour accompagner le lancement de sa nouvelle gamme JBL, la marque a choisi un format inhabituel. Journalistes et influenceurs étaient conviés dans ses bureaux d’Amsterdam pour une présentation proche d’un défilé de mode, où chaque produit entrait en scène avec son identité, son design et son usage.

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L’événement comportait aussi un atelier consacré aux 80 ans de JBL. La marque y retraçait son parcours avec plusieurs produits emblématiques : première enceinte audio en bois, équipements conçus pour l’ère iPod, ou encore première enceinte Bluetooth au format de petite soucoupe volante. Une manière de replacer cette génération 2026 dans une continuité technologique.

JBL PartyBox 330 et 130 : deux enceintes pour faire monter le volume

Les JBL PartyBox 330 et PartyBox 130 incarnent la dimension festive de cette annonce. Les deux modèles adoptent un design retravaillé, marqué par une silhouette hexagonale, une grille frontale incurvée et de nouveaux effets lumineux synchronisés avec la musique.

La PartyBox 330 se positionne comme le modèle le plus puissant avec 280 W RMS. Elle embarque deux haut-parleurs de graves de 6,5 pouces et deux tweeters à dôme PEN, une technologie inspirée des systèmes professionnels de JBL. L’autonomie annoncée atteint 18 heures, avec une batterie remplaçable, une fonction Fast Charge, une poignée télescopique et des roues tout-terrain.

La PartyBox 130 adopte une approche plus compacte avec 200 W RMS, deux haut-parleurs de graves de 5,25 pouces et des tweeters à dôme en soie de 25 mm. Elle promet jusqu’à 15 heures d’autonomie, avec 80 minutes d’écoute récupérées en 10 minutes de charge. Certifiée IPX4 contre les éclaboussures, elle vise les fêtes mobiles et les usages en extérieur.

AI Sound Boost, Auracast et USB-C : JBL renforce l’expérience audio

La nouvelle gamme JBL met aussi l’accent sur les technologies audio. Les PartyBox 330 et 130 intègrent JBL AI Sound Boost, associé au mode Smart EQ. Cette combinaison ajuste le rendu selon les morceaux afin de conserver de la puissance sans dégrader la clarté.

La PartyBox 330 va plus loin avec deux entrées micro, une entrée guitare, une entrée optique TV et une source USB-C annoncée comme compatible avec un son sans perte. La compatibilité Auracast permet également d’appairer plusieurs enceintes JBL pour élargir la scène sonore.

Ces fonctions montrent une orientation claire : les PartyBox ne sont plus seulement des enceintes puissantes. Elles deviennent des systèmes audio polyvalents, capables de gérer une soirée, un karaoké, un concert improvisé ou une installation domestique plus ambitieuse.

JBL EasySing Mic Mini : le karaoké devient un accessoire de poche

Le JBL EasySing Mic Mini répond à un autre usage : chanter, animer ou créer du contenu sans installation complexe. Ce micro compact fonctionne avec un dongle USB-C à brancher sur une enceinte JBL compatible. Il peut être tenu à la main, porté à l’aide de son anneau ou clipsé sur un vêtement.

Sa principale nouveauté repose sur la suppression de la voix principale dans n’importe quel morceau. Trois niveaux sont proposés : 25 %, 50 % ou 0 %, afin de conserver un repère vocal ou de transformer le titre en piste karaoké. La fonction Voice Boost vise à faciliter les notes les plus aiguës, tandis que des effets vocaux et des préréglages sont disponibles via l’application JBL One.

Avec jusqu’à 6 heures d’autonomie pour le micro et jusqu’à 6 heures pour le dongle, le JBL EasySing Mic Mini cible autant les soirées que les créateurs de contenu, podcasts ou animations mobiles. Son prix est annoncé à 149,99 euros pour une disponibilité en juin 2026.

JBL Live 780NC et 680NC : des casques plus élégants et plus connectés

Les JBL Live 780NC et JBL Live 680NC s’inscrivent dans la partie casque de la nouvelle gamme JBL. Les deux modèles utilisent des haut-parleurs dynamiques de 40 mm avec diaphragme composite, une certification Hi-Res Audio filaire et sans fil via LDAC sur appareils compatibles, ainsi que JBL Spatial Sound 3.0.

La réduction de bruit adaptative 2.0 est également au programme. Le Live 780NC dispose de 6 microphones, contre 4 microphones pour le Live 680NC. Les appels reposent sur deux micros à formation de faisceaux, un algorithme entraîné par IA, un égaliseur d’appel et un optimiseur de niveau sonore.

Côté autonomie, JBL annonce jusqu’à 80 heures sans ANC et 50 heures avec réduction de bruit active. Une charge rapide de 5 minutes permettrait de récupérer 4 heures d’écoute. Les deux casques seront proposés en plusieurs couleurs, dont noir, blanc, bleu, champagne, vert, violet et orange, à 179,99 euros pour le Live 780NC et 149,99 euros pour le Live 680NC.

JBL Live 4 : les écouteurs misent sur le Smart Charging Case

La série JBL Live 4 rassemble trois formats : Live Buds 4, Live Beam 4 et Live Flex 4. Tous intègrent l’audio Hi-Res, JBL Spatial Sound, Personi-Fi 3.0, une réduction de bruit adaptative 2.0 et le nouveau JBL Smart OS 3.0 dans le Smart Charging Case.

Ce boîtier de charge connecté gagne un écran plus grand et une interface repensée. Il permet de consulter des notifications, changer de morceau, modifier l’égaliseur ou personnaliser des raccourcis sans sortir le smartphone. C’est l’un des éléments les plus distinctifs de cette nouvelle gamme JBL, car il transforme le boîtier en véritable télécommande audio.

Les Live Buds 4 adoptent un format intra-auriculaire avec embouts, 10 mm de transducteur et jusqu’à 40 heures d’autonomie sans ANC. Les Live Beam 4 ajoutent une tige et montent à 48 heures sans ANC. Les Live Flex 4 utilisent un format semi-ouvert sans embouts, avec transducteur de 12 mm et jusqu’à 50 heures sans ANC. Chaque modèle est annoncé à 199 euros.

Une stratégie centrée sur les usages du quotidien

Avec cette nouvelle gamme JBL, la marque ne cherche pas seulement à remplacer des produits existants. Elle segmente davantage ses usages : fête mobile avec PartyBox, chant et création avec EasySing, écoute nomade avec Live 780NC et 680NC, écouteurs connectés avec Live 4.

L’intelligence artificielle apparaît comme un fil conducteur, que ce soit pour optimiser le son, améliorer la réduction de bruit ou clarifier les appels. JBL mise aussi sur la personnalisation, avec Personi-Fi, les applications JBL One et JBL Headphones, ainsi que des interfaces directement intégrées aux accessoires.

Ce qu’il faut retenir

La nouvelle gamme JBL couvre une large partie des usages audio grand public, de l’enceinte festive aux écouteurs true wireless. Les PartyBox 330 et 130 misent sur la puissance, les jeux de lumière et l’autonomie. Les casques Live 780NC et 680NC renforcent la réduction de bruit et l’écoute Hi-Res. Les Live 4 se distinguent surtout par leur Smart Charging Case plus complet.

Positionnement sur le marché

JBL se positionne sur un segment audio grand public premium accessible, face à Sony, Bose, Sennheiser, Marshall, Ultimate Ears ou encore Anker Soundcore selon les catégories. La marque cible un public large : amateurs de soirées, utilisateurs nomades, créateurs de contenu, étudiants, télétravailleurs et consommateurs à la recherche de produits audio connectés.

Les PartyBox visent les enceintes festives transportables, un marché où la puissance, l’autonomie et les fonctions micro sont décisives. Les Live 780NC et 680NC attaquent le segment très concurrentiel des casques à réduction de bruit sous les 200 euros. Les Live 4 cherchent, eux, à se différencier avec un boîtier de charge intelligent, devenu un véritable argument d’usage.

FAQ : nouvelle gamme JBL 2026

Quelle est l’autonomie des JBL PartyBox 330 et 130 ?

La JBL PartyBox 330 annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie. La PartyBox 130 promet jusqu’à 15 heures, avec une charge rapide offrant 80 minutes d’écoute en 10 minutes.

Quel est le prix des nouvelles enceintes JBL PartyBox ?

La JBL PartyBox 130 sera commercialisée à 399,99 euros. La JBL PartyBox 330 sera proposée à 599,99 euros.

À quoi sert le JBL EasySing Mic Mini ?

Le JBL EasySing Mic Mini est un micro compact pour chanter, animer ou créer du contenu. Il peut réduire ou supprimer la voix principale d’un morceau afin de transformer une chanson en piste karaoké.

Quelles différences entre JBL Live 780NC et Live 680NC ?

Les deux casques partagent des haut-parleurs de 40 mm, l’audio Hi-Res et jusqu’à 80 heures d’autonomie. Le Live 780NC dispose toutefois de 6 microphones pour la réduction de bruit, contre 4 sur le Live 680NC.

Qu’apporte le Smart Charging Case des JBL Live 4 ?

Le Smart Charging Case intègre un écran avec JBL Smart OS 3.0. Il permet de contrôler la musique, les notifications, l’égaliseur et certains réglages sans utiliser directement le smartphone.

Récapitulatif technique

Puissance : 280 W RMS pour JBL PartyBox 330, 200 W RMS pour PartyBox 130

Batterie : autonomie jusqu’à 18 h sur PartyBox 330, 15 h sur PartyBox 130

Recharge : Fast Charge sur PartyBox, 10 min pour 4 h d’écoute sur Live 4 et casques Live

Casques : JBL Live 780NC et 680NC avec haut-parleurs 40 mm, ANC adaptative 2.0, Hi-Res Audio

Écouteurs : Live Buds 4, Live Beam 4 et Live Flex 4 avec Smart Charging Case

Micro : EasySing Mic Mini avec suppression de voix principale et Voice Boost

Technologies : JBL AI Sound Boost, Smart EQ, Auracast, Personi-Fi 3.0, JBL Spatial Sound, JBL Smart OS 3.0

Prix : 149,99 € pour EasySing Mic Mini, 149,99 € à 179,99 € pour les casques Live, 199 € pour les Live 4, 399,99 € à 599,99 € pour les PartyBox

En résumé

JBL renouvelle une grande partie de son offre audio avec des produits pensés pour la fête, la mobilité, le karaoké et l’écoute quotidienne. La marque met en avant l’IA, la réduction de bruit, l’autonomie et des interfaces plus intuitives. Cette nouvelle gamme JBL confirme une stratégie tournée vers des usages concrets plutôt que vers une seule catégorie de produits.

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