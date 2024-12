Motorola présente des smartphones dans la couleur Pantone de l’année 2025 : Mocha Mousse

Motorola, en partenariat avec Pantone, dévoile deux smartphones dans une nouvelle teinte tendance : le motorola razr 50 ultra et le motorola edge 50 neo arborent désormais la couleur PANTONE® 17-1230 Mocha Mousse, élue couleur de l’année 2025. Cette nuance brun chaud, inspirée de la nature et des plaisirs simples comme le chocolat et le café, se veut à la fois élégante et réconfortante.

Depuis plusieurs années, Motorola s’associe au Pantone Color Institute pour célébrer la couleur de l’année. En 2025, la teinte Mocha Mousse met en avant des valeurs de simplicité et de durabilité, tout en apportant une touche de sophistication aux appareils de la marque.

Avec cette édition spéciale, Motorola renforce son engagement en matière de design durable en intégrant, pour la première fois, un insert souple fabriqué à partir de marc de café recyclé.

Les caractéristiques du motorola razr 50 ultra

Le motorola razr 50 ultra, connu pour son format pliable, est proposé dans ce nouveau coloris pour marier style et fonctionnalité. Doté d’un grand écran externe, il permet de consulter des contenus ou de capturer des photos facilement grâce à la position Flex View, qui offre plusieurs angles de prise de vue.

Son design unique, complété par le Mocha Mousse et des matériaux durables, en fait un appareil moderne tout en s’alignant sur une tendance écoresponsable.

Le motorola edge 50 neo : un smartphone design et fonctionnel

De son côté, le motorola edge 50 neo mise sur un design minimaliste qui privilégie à la fois la performance et l’esthétique. Tout comme le razr 50 ultra, il adopte la teinte Mocha Mousse, apportant une finition élégante et intemporelle à ce modèle compact et polyvalent.

La durabilité reste au cœur de sa conception, reflétant les efforts de Motorola pour réduire l’impact environnemental de ses produits.

Récapitulatif technique détaillé

Motorola razr 50 ultra :

Format pliable avec grand écran externe permettant une navigation rapide.

Écran principal AMOLED, offrant une résolution Full HD+ pour des couleurs riches et précises.

Fonction Flex View : permet des prises de vue sous différents angles grâce à des positions ajustables.

Appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique pour des photos nettes et détaillées.

Capteur ultra grand-angle avec mode macro intégré pour une polyvalence photographique.

Batterie longue durée avec charge rapide TurboPower 33 W.

Insert souple fabriqué à partir de marc de café recyclé, accentuant son aspect écologique.

Motorola edge 50 neo :

Écran pOLED 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une expérience fluide.

Processeur Snapdragon 7 Gen 1, conçu pour une performance optimale dans les tâches quotidiennes.

Appareil photo principal de 50 MP avec technologie Ultra Pixel, améliorant la luminosité dans des conditions de faible éclairage.

Capteur ultra grand-angle de 13 MP, compatible avec les photos macro.

Design durable et élégant en teinte Mocha Mousse, reflétant un équilibre entre style et écologie.

Charge rapide de 68 W pour une recharge complète en moins d’une heure.

Mocha Mousse : une teinte inspirée par la nature

Le Pantone Color Institute a défini Mocha Mousse comme une couleur qui traduit un besoin croissant de connexion avec la nature et de simplicité dans la vie quotidienne. La teinte se distingue par son allure organique, apportant une dimension chaleureuse et apaisante à des produits technologiques.

Motorola espère que cette couleur offrira à ses utilisateurs une expérience visuelle unique, tout en symbolisant un équilibre entre innovation et respect de l’environnement.

Disponibilité

Les éditions spéciales du motorola razr 50 ultra et du motorola edge 50 neo dans la couleur Mocha Mousse seront disponibles sur certains marchés, notamment au Benelux.

