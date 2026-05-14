Denon AVR-X2900H et Denon AVC-X3900H : puissance, Dirac Live et HDMI avancé pour la nouvelle série X

Denon renouvelle sa série X avec deux amplificateurs audio-vidéo pensés pour les installations home cinéma exigeantes. Les Denon AVR-X2900H et Denon AVC-X3900H misent sur une amplification plus solide, une calibration acoustique plus avancée, la compatibilité Dirac Live et Audyssey, ainsi qu’une connectique HDMI adaptée aux usages cinéma, musique et jeu vidéo.

La marque japonaise poursuit sa stratégie sur le segment home cinéma avec une gamme plus lisible entre les modèles accessibles et les amplificateurs destinés aux utilisateurs avancés. Avec cette nouvelle génération, Denon étoffe son catalogue en visant autant les passionnés que les intégrateurs professionnels, notamment grâce à une configuration plus flexible et à des outils de contrôle plus poussés.

Une nouvelle génération Denon série X pensée pour les installations exigeantes

Les Denon AVR-X2900H et Denon AVC-X3900H s’inscrivent dans une logique de montée en gamme. Là où la série S cherche à rendre le home cinéma plus accessible, la série X vise davantage la précision, la réserve de puissance et l’évolutivité.

A relire : « Powered by HEOS » : une nouvelle appellation pour le système d’audio sans fil de Denon, Marantz L’univers de l’audio sans fil franchit une étape marquante : HEOS, la plateforme multiroom de Denon, Marantz et Classé, adopte une nouvelle identité. En 2025, ce qui était connu sous le label…

Denon positionne ces deux modèles comme des amplificateurs AV capables de rester au centre d’un système pendant plusieurs années. La marque met en avant une architecture interne optimisée, une conversion numérique-analogique multicanal 32 bits et une conception sonore travaillée au Shirakawa Audio Works, son centre japonais dédié à l’audio.

L’objectif est clair : offrir une restitution plus ample, avec des aigus mieux définis, des basses mieux tenues et une scène sonore plus immersive, que ce soit pour les films, les jeux vidéo ou l’écoute musicale.

Design et conception : une approche sobre, mais orientée intégration

Denon ne cherche pas à bouleverser l’identité visuelle de ses amplificateurs AV. Les nouveaux modèles conservent une approche fonctionnelle, avec un format pensé pour s’intégrer dans un meuble home cinéma ou une installation dédiée.

Le travail porte surtout sur l’architecture interne et la gestion du système. Les Denon AVR-X2900H et Denon AVC-X3900H intègrent une interface Web de configuration IP, des outils de diagnostic HDMI avancés et des interfaces de contrôle étendues.

Ces éléments intéressent particulièrement les installateurs, car ils facilitent la mise en service, le suivi et l’optimisation d’un système complexe. Pour un utilisateur avancé, cela permet aussi de mieux comprendre et ajuster le comportement de l’amplificateur au quotidien.

Denon AVR-X2900H : 7 canaux et 95 watts pour monter en gamme

Le Denon AVR-X2900H est le modèle le plus accessible de cette nouvelle série X. Il propose une amplification sur sept canaux avec une puissance annoncée de 95 watts par canal. Ce positionnement le destine aux utilisateurs qui veulent dépasser les amplificateurs d’entrée de gamme sans basculer vers une installation très lourde.

Il prend en charge les formats audio immersifs, les fonctions HDMI modernes et les standards récents liés au jeu vidéo. Ce profil en fait une solution adaptée à un salon équipé d’enceintes de qualité, avec une configuration home cinéma cohérente et évolutive.

L’un de ses principaux apports concerne la compatibilité Dirac Live, proposée sous forme de mise à niveau payante. Audyssey reste intégré d’origine, ce qui permet une calibration plus simple dès l’installation. Cette double approche donne le choix entre une configuration rapide et un réglage plus poussé.

Denon AVC-X3900H : 9,4 canaux, traitement 11,4 canaux et quatre caissons

Le Denon AVC-X3900H va plus loin. Il propose une amplification sur 9,4 canaux, un traitement audio sur 11,4 canaux et une puissance annoncée de 105 watts par canal. Ce modèle vise clairement les installations home cinéma ambitieuses, avec plusieurs enceintes, des canaux de hauteur et une gestion avancée des basses.

Ses quatre sorties subwoofer indépendantes constituent un point important. Elles permettent de mieux répartir les basses fréquences dans une pièce, notamment dans une salle dédiée où le placement des caissons peut avoir un impact majeur sur le rendu final.

Le Denon AVR-X2900H et Denon AVC-X3900H partagent une même philosophie, mais le second se distingue par son potentiel d’intégration plus large. Il prend en charge les mises à niveau Dirac Live Room Correction, Dirac Live Bass Control et Active Room Treatment, avec licence séparée.

Calibration acoustique : Audyssey intégré, Dirac Live en option

La correction acoustique devient un critère central sur les amplificateurs home cinéma récents. Denon conserve Audyssey, intégré aux deux modèles, afin de proposer une calibration rapide et accessible. Cette solution permet d’équilibrer le rendu sonore en fonction de la pièce et des enceintes.

Pour les utilisateurs qui veulent aller plus loin, les Denon AVR-X2900H et Denon AVC-X3900H prennent aussi en charge Dirac Live. Cette compatibilité donne accès à une correction plus fine, avec davantage de contrôle sur la réponse de la pièce et la cohérence des canaux.

Le point à retenir est que Denon ne verrouille pas l’utilisateur dans une seule méthode. Cette double compatibilité laisse le choix entre simplicité, précision technique et évolutivité, selon le niveau d’exigence de l’installation.

HDMI, jeu vidéo et usages multiroom avec HEOS

Les deux amplificateurs adoptent une connectivité HDMI étendue. Denon mentionne notamment la prise en charge du passthrough 1440p et la compatibilité AMD FreeSync, deux fonctions qui ciblent les joueurs souhaitant limiter les contraintes entre console, PC, téléviseur ou vidéoprojecteur.

La partie audio connectée repose sur HEOS, la plateforme multiroom intégrée de Denon. Elle permet de diffuser de la musique dans plusieurs pièces, de regrouper des zones d’écoute ou de lancer différentes sources selon les espaces.

Les amplificateurs prennent également en charge le Bluetooth, Apple AirPlay 2 et plusieurs services musicaux, dont Spotify, Qobuz et TuneIn Internet Radio. Le système home cinéma peut donc aussi devenir le centre audio de la maison.

Des enceintes surround sans fil prévues par mise à jour

Denon annonce une évolution intéressante pour les installations difficiles à câbler. Les modèles Denon Home 200, Denon Home 400 et Denon Home 600 pourront être utilisés comme enceintes surround arrière sans fil avec les Denon AVR-X2900H et Denon AVC-X3900H.

Cette fonction ne sera toutefois pas disponible au lancement. Elle arrivera via une future mise à jour firmware, sans calendrier plus précis dans les informations communiquées.

Cette orientation répond à un besoin concret : installer un système surround dans une pièce de vie sans tirer de câbles vers l’arrière. Pour les utilisateurs en appartement ou dans un salon déjà aménagé, cette flexibilité peut faire la différence.

Prix et disponibilité des nouveaux amplificateurs Denon

Les deux modèles sont annoncés pour une disponibilité à partir du 14 mai 2026 sur le site de Denon et chez les revendeurs agréés. Le Denon AVR-X2900H est affiché à 1000 euros, tandis que le Denon AVC-X3900H est annoncé à 1499 euros.

Ces tarifs placent les deux amplificateurs dans le cœur du marché home cinéma avancé. Le premier vise les utilisateurs qui veulent franchir un cap, tandis que le second s’adresse à des configurations plus complexes, avec plus de canaux, plus de caissons et une marge de réglage plus importante.

Ce qu’il faut retenir

Les Denon AVR-X2900H et Denon AVC-X3900H marquent l’évolution de la série X vers plus de contrôle et de flexibilité. Les deux modèles combinent Audyssey intégré, compatibilité Dirac Live en option, connectivité HDMI avancée et écosystème HEOS.

Le Denon AVR-X2900H vise les installations 7 canaux solides, tandis que le Denon AVC-X3900H s’adresse aux systèmes plus ambitieux avec traitement 11,4 canaux et quatre sorties subwoofer. La future compatibilité avec des enceintes surround sans fil Denon Home renforce aussi leur intérêt dans les pièces difficiles à câbler.

Positionnement sur le marché

Avec cette nouvelle série X, Denon se place sur le segment des amplificateurs AV de milieu et haut de gamme domestique. Les concurrents naturels se trouvent chez Marantz, Yamaha, Onkyo ou Pioneer, avec des modèles orientés home cinéma immersif, HDMI avancé et calibration acoustique.

Le Denon AVR-X2900H cible les passionnés qui veulent un amplificateur plus robuste qu’un modèle d’entrée de gamme. Le Denon AVC-X3900H vise plutôt les salles dédiées, les utilisateurs experts et les intégrateurs qui recherchent une gestion plus fine des canaux, des caissons et de la correction acoustique.

FAQ : Denon AVR-X2900H et Denon AVC-X3900H

Quelle est la puissance du Denon AVR-X2900H ?

Le Denon AVR-X2900H développe 95 watts par canal sur sept canaux. Il vise les installations home cinéma évoluées, sans basculer dans une configuration très complexe.

Quelle est la puissance du Denon AVC-X3900H ?

Le Denon AVC-X3900H annonce 105 watts par canal. Il propose une amplification 9,4 canaux et un traitement audio 11,4 canaux pour les systèmes plus ambitieux.

Les nouveaux amplificateurs Denon sont-ils compatibles Dirac Live ?

Oui, les deux modèles prennent en charge Dirac Live via des mises à niveau payantes. Audyssey reste intégré d’origine pour une calibration plus simple.

Quel est le prix du Denon AVR-X2900H ?

Le Denon AVR-X2900H est annoncé à 1000 euros. Il sera disponible à partir du 14 mai 2026 chez Denon et les revendeurs agréés.

Quel est le prix du Denon AVC-X3900H ?

Le Denon AVC-X3900H est annoncé à 1499 euros. Il se positionne comme le modèle le plus avancé de cette nouvelle génération.

Les enceintes surround sans fil sont-elles disponibles au lancement ?

Non. La compatibilité avec les enceintes Denon Home 200, Denon Home 400 et Denon Home 600 comme surround arrière sans fil arrivera via une future mise à jour firmware.

Récapitulatif technique

Puissance Denon AVR-X2900H : 95 watts par canal

Puissance Denon AVC-X3900H : 105 watts par canal

Canaux AVR-X2900H : amplification sur 7 canaux

Canaux AVC-X3900H : amplification 9,4 canaux, traitement 11,4 canaux

Sorties subwoofer AVC-X3900H : 4 sorties indépendantes

Calibration : Audyssey intégré, Dirac Live en option payante

Technologies audio : DAC multicanal 32 bits, formats audio immersifs

Connectivité : HDMI avancé, passthrough 1440p, AMD FreeSync

Multiroom : HEOS, Bluetooth, Apple AirPlay 2

Services : Spotify, Qobuz, TuneIn Internet Radio

Surround sans fil : prévu via mise à jour firmware avec Denon Home 200, 400 et 600

Prix : 1000 euros pour l’AVR-X2900H, 1499 euros pour l’AVC-X3900H

Disponibilité : 14 mai 2026

En résumé

Les Denon AVR-X2900H et Denon AVC-X3900H renouvellent la série X avec une approche plus technique du home cinéma. Denon mise sur la puissance, la calibration acoustique avancée, HEOS et une connectique pensée pour les usages modernes. Le premier modèle vise les salons exigeants, tandis que le second s’adresse aux installations plus ambitieuses.

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Denon renouvelle sa série X avec deux amplificateurs AV : AVR-X2900H et AVC-X3900H. Au programme : plus de puissance, Audyssey, compatibilité Dirac Live, HEOS, HDMI avancé et une future option de surround arrière sans fil avec certaines enceintes Denon Home.

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Denon présente les AVR-X2900H et AVC-X3900H, deux nouveaux amplificateurs audio-vidéo de la série X. Le premier vise les installations 7 canaux exigeantes, tandis que le second monte à 9,4 canaux avec traitement 11,4 canaux et quatre sorties subwoofer. Les deux modèles misent sur Audyssey, Dirac Live en option, HEOS et une connectique HDMI adaptée aux usages modernes.

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Denon fait évoluer sa gamme home cinéma avec les AVR-X2900H et AVC-X3900H. Cette nouvelle génération de la série X met l’accent sur la calibration acoustique, la flexibilité d’installation et l’intégration système. Une orientation qui vise autant les passionnés que les professionnels de l’intégration audiovisuelle.

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Denon vient de renouveler sa série X avec deux amplificateurs home cinéma pensés pour les installations exigeantes.

Explication

Les nouveaux AVR-X2900H et AVC-X3900H misent sur plus de puissance, plus de contrôle et une calibration acoustique plus avancée. Audyssey est intégré, tandis que Dirac Live sera disponible via une licence séparée.

Caractéristique clé

Le AVR-X2900H propose 95 watts par canal sur 7 canaux. Le AVC-X3900H va plus loin avec 105 watts par canal, une amplification 9,4 canaux et un traitement 11,4 canaux.

Conclusion

Prix annoncés : 1000 euros pour le AVR-X2900H et 1499 euros pour le AVC-X3900H. Deux modèles qui ciblent clairement les passionnés de home cinéma.

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Denon renouvelle sa série X avec deux amplificateurs AV compatibles Dirac Live

Denon AVR-X2900H et AVC-X3900H : la série X gagne en puissance et en précision

Denon lance deux amplificateurs home cinéma pensés pour les installations ambitieuses

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Denon AVR-X2900H et AVC-X3900H : puissance, Dirac Live, HEOS et HDMI avancé pour la nouvelle génération d’amplificateurs série X.

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