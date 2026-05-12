Huawei WATCH FIT 5 Series : une nouvelle génération de montres connectées axée sur la santé et le sport

Huawei officialise sa nouvelle HUAWEI WATCH FIT 5 Series, une gamme de montres connectées qui mise sur un design plus premium, des fonctionnalités santé enrichies et une expérience sportive plus complète. Avec deux modèles distincts — WATCH FIT 5 et WATCH FIT 5 Pro — le constructeur chinois cherche à renforcer sa présence sur le segment des wearables milieu et haut de gamme.

Le lancement de cette nouvelle génération marque également une évolution stratégique pour Huawei, qui continue d’élargir son catalogue de produits connectés. Après plusieurs générations de montres orientées fitness, la marque intègre désormais davantage de fonctions santé avancées, tout en améliorant l’autonomie et l’expérience utilisateur.

Un design plus travaillé et des matériaux premium

La HUAWEI WATCH FIT 5 Series conserve l’identité visuelle rectangulaire de la gamme tout en apportant plusieurs évolutions esthétiques. Huawei propose de nouveaux coloris plus marqués, avec cinq versions pour la WATCH FIT 5 classique et trois finitions pour la déclinaison Pro.

A relire : HUAWEI FreeClip 2 Violet : les écouteurs ouverts de Huawei adoptent un nouveau coloris premium HUAWEI enrichit sa gamme d’écouteurs ouverts avec une nouvelle déclinaison des HUAWEI FreeClip 2. Le constructeur annonce l’arrivée d’un coloris Violet, qui vient compléter une palette déjà composée de Noir, Blanc, Bleu…

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La version Pro introduit surtout des matériaux plus haut de gamme. Huawei utilise un verre saphir 2,5D associé à des bordures particulièrement fines de 1,8 mm. La variante blanche adopte même une nano céramique métallique inspirée de l’aérospatial afin d’améliorer la résistance et la finition.

L’objectif reste clair : proposer une montre connectée à la fois sportive et suffisamment élégante pour un usage quotidien.

Un écran AMOLED jusqu’à 3 000 nits

Huawei améliore nettement l’affichage de sa nouvelle montre connectée. La HUAWEI WATCH FIT 5 embarque un écran AMOLED de 1,82 pouce tandis que la version Pro pousse la luminosité maximale à 3 000 nits.

Cette hausse importante permet une meilleure lisibilité en extérieur, notamment lors d’activités sportives sous un fort ensoleillement. Huawei ajoute également un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 60 Hz afin de limiter la consommation énergétique lorsque l’écran affiche des contenus statiques.

Sur le segment des montres fitness, cette luminosité place la WATCH FIT 5 Pro parmi les modèles les plus avancés techniquement.

Huawei mise sur les mini-entraînements interactifs

Avec cette nouvelle génération, Huawei introduit une fonctionnalité baptisée mini-entraînements. L’idée consiste à encourager une activité physique rapide tout au long de la journée sans nécessiter de matériel spécifique.

La montre affiche un panda interactif directement sur le cadran afin de guider l’utilisateur dans des exercices courts de 30 secondes à quelques minutes.

Cette approche vise principalement les utilisateurs urbains ou sédentaires qui souhaitent intégrer davantage d’activité physique dans leur quotidien sans suivre un programme sportif complet.

Des fonctions outdoor plus poussées sur la WATCH FIT 5 Pro

La HUAWEI WATCH FIT 5 Pro cible également les utilisateurs pratiquant des activités outdoor plus exigeantes.

Le mode Trail Run ajoute plusieurs outils avancés comme :

la navigation segmentée ;

le suivi des dénivelés ;

l’estimation du temps d’arrivée ;

le guidage sur parcours.

Huawei enrichit aussi l’expérience cyclisme avec l’affichage en temps réel de la cadence et de la puissance virtuelle.

Les golfeurs bénéficient quant à eux d’une base de données de plus de 17 000 parcours avec cartographie vectorielle intégrée. La vue du green peut pivoter automatiquement selon l’angle de vision afin d’améliorer la lecture du terrain.

Huawei cherche ainsi à élargir l’usage de la montre au-delà du simple suivi fitness classique.

Une surveillance santé plus complète

Huawei continue de renforcer les fonctions santé de ses wearables. La HUAWEI WATCH FIT 5 Series intègre plusieurs outils de surveillance continue destinés au suivi cardiovasculaire.

La version Pro embarque notamment :

la détection de fibrillation auriculaire ;

une application ECG ;

l’analyse de la rigidité artérielle.

Ces fonctionnalités permettent d’identifier certains signaux précoces liés à la santé cardiovasculaire.

Huawei ajoute également un suivi avancé de la santé féminine. Grâce à un capteur de température intégré, la montre peut analyser les variations thermiques du poignet afin d’estimer les cycles menstruels, les périodes d’ovulation et les règles.

Cette orientation confirme la volonté de Huawei de transformer ses montres connectées en véritables outils de suivi santé du quotidien.

Curve Pay arrive sur les montres Huawei

La HUAWEI WATCH FIT 5 Series devient compatible avec Curve Pay en Europe. Cette intégration permet d’effectuer des paiements sans contact directement depuis la montre.

Huawei met en avant plusieurs fonctionnalités :

gestion centralisée des cartes bancaires ;

paiements rapides sans smartphone ;

protection par code lorsque la montre est retirée du poignet ;

fonction Go Back in Time permettant de modifier la carte utilisée après achat.

Le service est disponible dans de nombreux pays européens, dont la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Cette nouveauté représente un élément important pour Huawei, qui cherche à réduire l’écart fonctionnel avec les principales plateformes concurrentes du marché des montres connectées.

Jusqu’à 10 jours d’autonomie

L’autonomie reste l’un des arguments majeurs des produits Huawei. La HUAWEI WATCH FIT 5 Series utilise une batterie haute densité en silicium capable d’atteindre jusqu’à 10 jours d’autonomie en usage léger.

Huawei annonce environ 7 jours en utilisation standard.

Cette endurance permet à la montre d’accompagner des déplacements prolongés sans recharge fréquente, un point encore différenciant face à plusieurs concurrentes sous Wear OS ou watchOS.

Prix et disponibilité de la Huawei WATCH FIT 5 Series

Huawei commercialise officiellement la HUAWEI WATCH FIT 5 Series en France à partir du 7 mai 2026.

Les tarifs annoncés sont les suivants :

HUAWEI WATCH FIT 5 : 199,99 euros ;

: 199,99 euros ; HUAWEI WATCH FIT 5 Pro : 299,99 euros.

Les montres seront disponibles chez plusieurs distributeurs comme Boulanger, Fnac-Darty, Amazon, i-Run ainsi que sur la boutique officielle Huawei.

Ce qu’il faut retenir

La HUAWEI WATCH FIT 5 Series apporte plusieurs évolutions importantes dans la gamme de montres connectées Huawei. La version Pro se distingue par son écran très lumineux de 3 000 nits, ses matériaux premium et ses fonctions santé avancées.

Huawei renforce également les usages sportifs avec des outils dédiés au trail, au vélo et au golf. L’arrivée de Curve Pay améliore enfin l’expérience quotidienne grâce aux paiements sans contact.

Avec une autonomie annoncée jusqu’à 10 jours, Huawei continue de miser sur l’endurance comme argument clé face à la concurrence.

Positionnement sur le marché

La HUAWEI WATCH FIT 5 Series se positionne sur le segment des montres connectées orientées fitness premium.

La WATCH FIT 5 classique vise les utilisateurs recherchant une montre élégante et accessible pour le sport et la santé quotidienne. La version Pro cible davantage les utilisateurs outdoor ou les sportifs souhaitant des fonctions plus avancées.

Huawei affronte notamment des modèles comme les Apple Watch SE, Samsung Galaxy Watch, Garmin Venu ou encore certaines montres Amazfit haut de gamme.

FAQ : Huawei WATCH FIT 5 Series

Quelle est l’autonomie de la Huawei WATCH FIT 5 ?

Huawei annonce jusqu’à 10 jours d’autonomie en usage léger et environ 7 jours en utilisation classique.

Quel est le prix de la Huawei WATCH FIT 5 Pro ?

La HUAWEI WATCH FIT 5 Pro est commercialisée à 299,99 euros en France.

La montre prend-elle en charge les paiements sans contact ?

Oui. La montre devient compatible avec Curve Pay dans plusieurs pays européens, dont la France et la Belgique.

Quelles fonctions santé sont disponibles ?

La version Pro propose notamment l’ECG, la détection de fibrillation auriculaire et le suivi de la rigidité artérielle.

La Huawei WATCH FIT 5 est-elle adaptée au sport ?

Oui. Huawei intègre des fonctions dédiées au trail, au vélo, au golf ainsi que des mini-entraînements interactifs.

Récapitulatif technique

Écran AMOLED 1,82 pouce

Luminosité jusqu’à 3 000 nits

Verre saphir sur la version Pro

Autonomie jusqu’à 10 jours

ECG et détection A-fib sur WATCH FIT 5 Pro

Suivi santé féminine avancé

Paiements sans contact Curve Pay

Navigation Trail Run

Cartographie golf 17 000 parcours

Suivi vélo avec cadence et puissance virtuelle

En résumé

La HUAWEI WATCH FIT 5 Series marque une évolution importante pour les montres connectées Huawei avec davantage de fonctions santé, un écran beaucoup plus lumineux et des usages sportifs enrichis.

Huawei mise aussi sur des matériaux premium et une autonomie longue durée pour se différencier sur un marché très concurrentiel.

La WATCH FIT 5 Pro cherche clairement à séduire les utilisateurs souhaitant une montre fitness plus polyvalente sans basculer vers les modèles outdoor les plus imposants.

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