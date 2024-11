Découvrez le Yale Smart Keypad 2 : un concentré de technologie au service de votre sécurité

Les solutions connectées pour la maison continuent de se diversifier, et Yale, un acteur clé dans le domaine des serrures intelligentes, enrichit son offre avec le Yale Smart Keypad 2. Ce clavier connecté modernise l’accès à votre domicile grâce à des fonctionnalités avancées, une compatibilité étendue, et une simplicité d’utilisation qui s’intègre parfaitement aux attentes des utilisateurs d’aujourd’hui.

La marque Yale, forte de son expérience centenaire, confirme ici son rôle de leader dans la sécurisation des maisons et appartements. Grâce au Smart Keypad 2, elle propose une solution pratique et design, idéale pour ceux qui recherchent un contrôle précis et moderne de leur domicile.

Une solution connectée pensée pour tous

Le Yale Smart Keypad 2 se distingue par sa capacité à répondre à divers besoins d’accès sécurisé. Compatible avec les serrures connectées de la gamme Yale, ce dispositif permet de créer des codes personnalisés, d’ouvrir et de verrouiller les portes sans nécessiter de smartphone. C’est une option idéale pour les invités, le personnel de maison, ou encore les locations saisonnières.

Un design élégant et discret

Avec un design épuré, le Yale Smart Keypad 2 s’intègre parfaitement à tout type d’environnement. Compact et léger, il se fixe facilement à proximité des portes, qu’il s’agisse d’une entrée principale ou d’une porte secondaire. L’écran tactile rétroéclairé assure une visibilité optimale, même dans l’obscurité, pour une utilisation intuitive.

Une sécurité de haut niveau

La marque a mis un point d’honneur à garantir une sécurité optimale. Le Smart Keypad 2 est équipé d’un système de chiffrement robuste et d’une gestion avancée des codes d’accès. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des codes à distance via l’application Yale Access, et limiter leur durée de validité selon vos besoins. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour contrôler l’accès temporaire des utilisateurs.

Une intégration parfaite avec les systèmes Yale

Le Smart Keypad 2 s’intègre de manière fluide avec les serrures connectées de Yale, telles que la Linus Smart Lock. Cela permet une gestion centralisée de votre sécurité domestique, tout en offrant une flexibilité inégalée. La compatibilité avec les assistants vocaux et les plateformes domotiques ajoute une couche supplémentaire de praticité.

Une installation facile et rapide

L’installation du Yale Smart Keypad 2 ne nécessite aucune compétence technique particulière. Grâce aux instructions détaillées fournies, il suffit de quelques minutes pour mettre en place ce clavier intelligent. Il fonctionne sur batterie, ce qui évite les contraintes liées à l’alimentation électrique, tout en garantissant une autonomie durable.

Récapitulatif technique

Compatibilité : Fonctionne avec les serrures connectées Yale, telles que la Linus Smart Lock .

: Fonctionne avec les serrures connectées Yale, telles que la . Modes d’accès : Codes personnalisés. Gestion des codes à distance via l’application Yale Access . Création de codes temporaires pour une durée limitée.

: Design : Format compact, élégant, et moderne. Écran tactile rétroéclairé pour une utilisation même dans l’obscurité. Résistant aux conditions météorologiques standards.

: Sécurité : Chiffrement des données pour une protection optimale. Limitation du nombre de tentatives de saisie pour prévenir les intrusions.

: Alimentation : Fonctionnement sur batteries (piles AAA). Alerte de batterie faible via l’application.

: Installation : Fixation facile avec adhésif ou vis (selon la surface). Instructions simplifiées pour une mise en place rapide.

: Compatibilité avec écosystèmes domotiques : Fonctionne avec les assistants vocaux comme Google Assistant et Amazon Alexa (via serrures compatibles).

