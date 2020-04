moto g8 power lite, un nouveau venu dans la gamme !

Motorola annonce en ce début de mois d’avril un nouveau venu dans sa gamme de smartphone Motorola moto G8 lancée en février dernier avec le moto g8 power lite.

Effectivement, en février dernier, Motorola annonçait la sortie du nouveau Motorola moto g8 power. Un nouveau modèle pour lequel comme son nom l’indique met en avant la puissance, mais surtout l’autonomie du modèle.

Pour rappel, ce dernier était doté d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 665 à huit cœurs. 4 Go de RAM, Android 10, un écran de 6.4 pouces.

moto g8 power lite, le même en plus léger ?

En tout cas, ca l’est pour le processeur. De fait, ce nouveau smartphone embarque un processeur MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53).

Pour ce qui est de l’écran Motorola, annonce un écran Max Vision de 6,5′ pouces qui sera accompagné d’une batterie de 5 000 mAh. Une batterie qui selon la marque sera en mesure d’offrir une autonomie jusqu’à trois jours complets sans devoir être rechargée. Évidemment, une fois de plus, cela dépendra de l’usage qu’en aura l’utilisateur.

Pour Motorola, cela représente 100 heures de musique en streaming et 19 heures d’émissions et de films.

Mémoire et appareils photo ?

Le téléphone est également doté d’un triple appareil photo. L’appareil photo principal possède un capteur 16 MP avec mise au point rapide. Il est accompagné d’un capteur photo Macro Vision avec zoom 4x.

Pour ce qui est de la mémoire, Motorola équipe son moto g8 power lite de 4 Go de mémoire vive. La mémoire de stockage elle est de 64 Go. A noter qu’il sera possible de l’étendre de 256 Go via le lecteur de carte microSD.

Pour ce qui est des technologies sans fil, pas de 5G sur ce modèle. Pour le Wi-Fi il faudra e contenter des normes Wi-Fi 802.11 b/g/n. De même que pour le Bluetooth, on reste sur du Bluetooth 4.2 avec support du LE et de l’AD2P.

Destiné au marché d’entrée de milieu de gamme, le téléphone sera disponible uniquement en bleu (Royal Blue ) au prix de départ de €169.99.