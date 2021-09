Comment placer un routeur Wi-Fi derrière sa box ?

De nos jours, internet est devenu un élément indispensable à notre quotidien. C’est grâce à lui qu’il vous est possible de communiquer rapidement et efficacement avec vos interlocuteurs à l’étranger. Pour avoir accès à internet, vous aurez besoin d’utiliser un équipement spécifique comme la box. Cette dernière utilise la ligne téléphonique, la fibre optique, le câble ou le satellite pour vous faire accéder à internet.

Elle diffuse par la suite le signal ainsi obtenu en Wi-Fi vous permettant de faire connecter vos appareils informatiques. Cependant, la puissance du signal Wi-Fi émanant d’une box peut parfois être trop faible pour répondre à vos attentes. Qui plus est, les options de paramétrages du réseau sont limitées. C’est pourquoi il est intéressant de placer un routeur Wi-Fi derrière sa box pour avoir un bon signal.

Brièvement, un routeur est un appareil vous permettant de distribuer de manière optimale le signal internet émis par votre box à tous vos appareils connectés. Dans cet article, nous allons essayer de vous expliquer comment faire pour mettre en place un routeur derrière une box. Nous allons aussi vous donner quelques astuces vous permettant d’optimiser votre connexion internet à la maison.

Comment mettre en place un routeur derrière une box ?

Vous aurez effectivement plusieurs avantages à installer un routeur derrière votre box. Ce dispositif vous permettra d’améliorer considérablement la portée et la qualité de votre signal Wi-Fi. Toutefois, pour profiter de tous les avantages d’un routeur, il faudrait savoir le mettre en place. En général, il existe deux méthodes pour bien le placer.

La méthode pour les débutants

Il existe une méthode très facile pour relier votre routeur à votre box. Pour cela, il vous faudra passer votre box en mode modem via les paramètres en activant l’option « Liaison par pont » ou « bridge ». Il vous suffira par la suite de relier votre routeur en Ethernet derrière la box en employant un câble de type RJ45.

À ce stade, le routeur devrait être capable de transmettre le signal en Wi-Fi à tous vos appareils connectés. Toutefois, vous devez garder en tête que cette méthode est assez limitée. En effet, en branchant votre routeur de cette manière, vous n’aurez plus accès au réseau de base de votre box. Vous ne pourrez pas non plus gérer les paramètres d’administration de votre box internet.

La méthode plus complexe

Comme son nom l’indique, cette méthode est à effectuer par une personne qui a une certaine expérience dans le domaine du réseau. Avec ce procédé, vous pourrez utiliser le routeur de votre box et rajouter un autre point d’accès supplémentaire. Pour commencer, il vous faudra utiliser un routeur de marque reconnue comme Asus, Netlink ou Dlink par exemple.

Il faudra vous assurer que le routeur choisi dispose des fonctionnalités que vous voulez utiliser. Il vous faudra par la suite désactiver le Wi-Fi et le DHCP sur la box. Branchez par la suite le routeur avec un câble RJ45 tout en prenant soin de bien le configurer. Il faudra choisir une adresse IP compatible avec l’IP de votre box internet. Il vous faudra également configurer le réseau LAN afin que vous puissiez connecter vos appareils connectés à votre routeur.

Comment installer son routeur pour optimiser la connexion ?

Pour bénéficier d’une bonne vitesse de connexion, il existe quelques astuces qu’il faudrait prendre en compte. En premier lieu, nous vous conseillons de brancher tous vos appareils via un câble Ethernet sur le routeur si c’est possible. Lorsque ce n’est pas possible, vous pourrez utiliser le Wi-Fi de votre routeur en privilégiant la fréquence 5 GHz.

Pour bénéficier des avantages de l’utilisation d’un routeur Wi-Fi, nous vous conseillons de connecter vos appareils informatiques sur le routeur et non sur le box. Dans le cas contraire, vous n’aurez aucun intérêt à utiliser le routeur. Si vous voulez connecter vos appareils via Wi-Fi, pensez à désactiver le WiFi de la Box pour éviter toute interférence.

Où mettre son routeur pour avoir une meilleure connexion ?

Le positionnement de votre routeur pourra avoir des impacts sur la qualité de votre connexion internet. Afin d’avoir un signal plus fort dans votre maison, nous vous conseillons de mettre votre routeur dans une zone centrale et bien dégagée dans votre domicile. Évitez autant que possible de le mettre derrière un meuble ou à proximité d’un autre appareil électromagnétique comme un four micro-onde, un téléviseur, un appareil Bluetooth, etc.

Nous vous conseillons également de l’installer en hauteur à environ 1,50 m du sol pour que le signal internet puisse se propager de manière optimale dans votre maison. Pensez également à le mettre loin des murs en béton ou en brique, car ces derniers empêchent les ondes (surtout s’il s’agit de la fréquence 5 GHz) de bien circuler dans votre intérieur. Si besoin, vous pourrez utiliser un répéteur WLAN pour étendre la portée du signal.