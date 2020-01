CES 2020 : pilotez tout votre domotique depuis la Somfy TaHoma switch.

Après l’annonce il y a deux jours de sa serrure connectée et de son portier connecté, Somfy annonce la sortie d’une télécommande connecté, la TaHoma switch. Cette nouvelle solution proposée par le constructeur vient se greffer à la solution domotique de la marque.

Le mot d’ordre de l’entreprise se résume à une phrase : « Rendre le connecté accessible et utile à tous ». Ainsi, la marque qui propose un bon nombre d’accessoires connectés dédiés à la domotique ajoute une corde à son arc.

TaHoma switch, la commande intelligente de la maison.

En effet, la marque a décidé de proposer ce qu’elle appelle une télécommande intelligente. Cette télécommande présente une particularité et non des moindre, celle de pouvoir piloter toute la maison. Enfin, tous les appareils domotique de la maison et estampillé Somfy.

Alors, Depuis l’application TaHoma, Les utilisateurs peuvent personnaliser 2 des 3 boutons de la commande TaHoma switch. Le but ici est de programmer les boutons pour qu’ils effectuent un « scénario » qui sera choisi par l’utilisateur. Une série de fonctions qui donneront des taches à effectuer aux différents objets connectés de la maison.

Les utilisateurs peuvent personnaliser 2 des 3 boutons de la commande en fonction de leur routine de vie quotidienne ; par exemple : « Je pars de la maison » et « J’arrive ». Le matin, il suffit d’un clic sur la box pour déclencher le scénario « je pars » qui ferme automatiquement les volets et éteint la lumière. Et inversement au retour, en appuyant sur « J’arrive ».

Attention, cependant, si Somfy par ici de télécommande, l’appareil est quand même assez imposant et ne pourra pas être tenu en main et déplacé d’une pièce à une autre tel une télécommande de TV.

De fait la TaHoma switch a tout de même besoin d’une prise de courant pour fonctionner. Pour ce qui est de la connectivité, elle gère le Wi-Fi pour se connecter à tout le système et à l’App mais est aussi compatible avec les protocoles Somfy RTS et io-homecontrol ainsi que Zigbee 3.0.