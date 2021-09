iPad Mini : La nouvelle tablette d’Apple s’offre la 5G.

Apple a dévoilé son nouvel iPad Mini, une tablette qui propose non seulement un écran de 8.3 pouces, mais qui en matière de connectivité s’offre de la 5G.

C’était donc ce mardi qu’Apple a tenu son « keynote annuel » ou si vous préférez sa conférence de presse internationale durant laquelle la marque, dévoile ses nouveautés. Généralement, en septembre, c’est la conférence ou Apple présente son nouvel iPhone. Bien sûr, comme toutes les grandes entreprises, Apple présente également d’autres nouveautés. Cette fois, la marque a présenté chose peu commune une nouvelle tablette.

A lire également :L’ iPad Pro sera équipé de la 5G ! Le nouvel iPad Pro sera équipé de la 5G pour permettre à son propriétaire d’être connecté à haut débit sans fil n’importe où. Avec la 5G, Apple souligne qu’il sera possible pour…

iPad Mini, une nouveauté qui surprend.

Contre toute attente, Apple a surpris un peu tout le monde avec cette nouvelle tablette au format mini. En effet, si on est habitué à voir ‘iPad avec son écran 11 pouces, cette nouvelle iPad Mini se veut plus petite et plus compacte.

Alors cette nouvelle iPad Mini intègre un écran 8.3 pouces de 21 cm. Elle mesure 19.5 x 0.6 x 13.4 cm pour un poids de 297 grammes. En outre, l’écran propose une résolution de 2266 x 1488 pixels et on retrouve ici une dalle IPS.

Chose intéressante, le bouton de mise sous tension est également un lecteur d’empreinte (Touch ID). Mais la plus grosse surprise également c’est la présence sur cette nouvelle tablette d’un port USB-C qui vient remplacer le Saint des Saints chez Apple, le port Lightning.

Un choix qui pourra avoir été fait par Apple pour permettre une charge plus rapide de la tablette que propose le port USB-C. Une batterie qui serait en mesure d’offrir jusqu’à 10 heures d’autonomie à son utilisateur.

iPad Mini, de la connectivité à toutes les sauces.

En termes de connectivité la nouvelle tablette iPad Mini d’Apple a de quoi voir venir. Ainsi, on retrouve du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax soit pour les nouvelles normes Wi-Fi du Wi-Fi 6, 5… bref de quoi profiter d’une bonne connexion sans fil.

Et Apple ne s’arrête pas là. Effectivement, Apple propose également une version équipée de la 5G. C’est d’ailleurs cette version qui est mise en avant.

Niveau appareil photo, la tablette propose une Webcam avant FaceTime HD ultra grand-angle et une caméra arrière de 12 mégapixels avec un f/1,8 et un mode grand-angle.

Prix et Disponibilité.

Cette dernière arrivée est d’ores et déjà disponible à la vente au prix de 899,00€. Elle est disponible en version « blanche » « Lumière stellaire », mauve, « Rose ».