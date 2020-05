Galaxy A51 de Samsung, smartphone Android le plus vendu au monde.

C’est en tout cas ce que révèle une enquête menée par Strategy Analytics. Le Samsung Galaxy A51 a été le smartphone Android le plus vendu au monde au premier trimestre 2020. Une bonne nouvelle pour le géant coréen et qui montre une fois de plus que le marché le plus porteur dans le smartphone est le milieu de gamme.

Strategy Analytics est un organisme qui régulièrement et analyse les chiffres du marché (ventes, achat, expéditions..) dans différents domaines du high-tech. Cette fois, le groupe s’est penché sur les smartphones les plus vendus au cours du premier trimestre 2020.

Samsung Galaxy A51, le leader.

Ainsi, Strategy Analytics nous fait savoir qu’aux résultats de ses analyses, c’est le téléphone coréen qui est le meilleur vendeur du marché pour la période du premier trimestre 2020. De fait, ce sont pas moins de 6 millions d’unités qui ont été expédiées dans le monde entier.

En outre, ce chiffre représente une part de marché de 2 %. Et ce, pour un seul smartphone. Le téléphone est même parvenu à passer devant le Xiaomi Redmi 8 qui prend la deuxième place.

Linda Sui, directrice de Strategy Analytics, a déclaré :

Les expéditions mondiales de smartphones ont atteint un total de 275 millions d’unités au premier trimestre 2020. Le segment Android a représenté une part dominante de 86 % de tous les smartphones expédiés dans le monde au cours de ce trimestre. La grande majorité des smartphones vendus dans le monde aujourd’hui sont des modèles Android.

Un score qui va de pair pour Samsung avec sa présence dominante sur le marché du smartphone. Effectivement, dans le segment des smartphones Android Samsung a pris 4 des 6 premières places mondiales au premier trimestre 2020, tandis que Xiaomi en a pris deux.

Samsung Galaxy A51, le chouchou des Européens et des Asiatiques.

Il est intéressant de voir que pour ce premier trimestre, le téléphone qui fait partie des smartphones milieu de gamme (avec un prix aux alentours des 300€) parvient même à supplanter le vaisseau amiral de Samsung le Galaxy S20+. De fait, celui-ci occupe la troisième place avec 1,7 % de part de marché.

Des chiffres qui montrent clairement la tendance. Si certains se ruent sur les smartphones haut de gamme, c’est surtout le milieu de gamme qui séduit un large panel de consommateurs. Toutefois, on vous rappelle que ces résultats sont établis sur bases des premiers chiffres pour ce premier trimestre 2020.

Un trimestre qui s’est vu confronté au Covid-19 et au confinement. Ce qui a entrainé non seulement une baisse de la consommation mondiale, mais aussi pour bon nombre de travailleurs des pertes de revenus.