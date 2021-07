Le Jet Bot AI+ de Samsung arrive en juillet !

Jet Bot AI+ ? Derrière ce nom bizarre se cache le nouvel aspirateur robot intelligent de Samsung. Un aspirateur robot intelligent et connecté qui avait été dévoilé par Samsung à l’occasion du CES. La marque vient de nous confirmer que celui-ci sera disponible dès ce mois de juillet.

Le géant coréen est connu du grand public pour ses smartphones et ses écrans plats de salon. Pourtant la marque ne s’arrête pas là. De fait, le géant coréen propose une vaste gamme de produits dans le petit-électro, mais aussi dans le grand électro.

Jet Bot AI+, la nouvelle évolution des aspirateurs robots intelligents ?

Le segment des aspirateurs robot intelligent séduit depuis plus d’un an de plus en plus de consommateurs. Et quoi de plus normal ! Le plaisir de rentrer chez soi et de voir ses sols bien propre sans avoir dû faire quoi que ce soit, ça vaut tout l’or du monde diront certains.

Et Samsung arrive dans un segment ou on ne l’attendait pas. Ce segment c’et celui des aspirateurs robots connectés. Le Jet Bot AI+ est donc un aspirateur robot connecté dont la particularité première est qu’il reconnait les objets qui sont sur son chemin. De fait, le Jet Bot AI+ est le premier aspirateur robot au monde doté d’un capteur stéréo 3D actif. Il est en outre doté d’une caméra de profondeur 3D.

Selon le constructeur coréen, cette caméra est à même de détecter des obstacles d’un centimètre seulement. Ce qui en outre lui éviter de rester coincé à cause d’un élément sur le sol.

Une caméra 3D associée à une IA Intel.

Outre sa caméra 3D de profondeur citée plus haut, le Jet Bot AI+ est également équipé d’une IA développée par Intel qui permet de reconnaitre les objets et donc de les éviter. C’est valable pour les meubles, les chaises, mais aussi pour les objets qui pourraient trainer au sol comme un jouet d’enfant ou encore l’os en caoutchouc du chien ou la balle en mousse du chat.

Le Jet Bot AI+ est même en mesure de reconnaître des objets tels que des excréments d’animaux domestiques, des verres et des câbles électriques.

Un capteur LiDAR comme sur votre nouvelle voiture !

Samsung équipe son Jet Bot AI+ d’un capteur LiDAR qui sera ainsi à même de cartographier avec exactitude les pièces de votre habitation.

Prix et Disponibilité.

Le Jet Bot AI+ sera lancé en juillet et sera disponible au prix de 1 499 €.