bêta One UI 6 de Samsung, découvrez les dernières améliorations de Samsung.

Aujourd’hui, Samsung a ouvert l’accès à son programme bêta One UI 6 pour les utilisateurs de la série Samsung Galaxy S23. Il s’agit pour les utilisateurs de découvrir la nouvelle interface construite sur Android 14. Une nouvelle interface utilisateur qui selon la marque se veut améliorée.

Samsung continue à proposer des développements au sein de ses smartphones pour offrir à ses clients plus de convivialité, d’utilité et leur apporter un « bien-être » d’utilisation. Le constructeur sud coréen vient de dévoiler sa nouvelle surcouche.

bêta One UI 6, ce qui vous attend dans le futur pour votre Samsung Galaxy S23.

Avec cette bêta One UI 6, Samsung présente donc sa nouvelle surcouche Android qui combine des améliorations majeures dans les applications et les fonctionnalités de Samsung. Une nouvelle interface qui se veut plus épurée et qui propose de nombreuses options de personnalisation.

Ainsi, selon la marque, One UI 6 a été conçu pour être simple et intuitif dès la première utilisation. Par ailleurs, de nombreux éléments ont été revus pour apporter à l’interface « un aspect contemporain ». Et cela passe notamment par la police par défaut et les emojis du clavier Samsung. De plus, le panneau de notifications rapide a été redessiné pour faciliter l’accès aux fonctions les plus courantes.

Une fonctionnalité qui offrira un gain de temps à l’utilisateur. D’autre part, les utilisateurs ont désormais plus d’options pour personnaliser leur smartphone selon leurs besoin et leurs préférences.

Samsung nous confie :

« Le Quick Panel a été remanié avec un nouveau lay-out, et les utilisateurs peuvent maintenant accéder sans effort aux fonctions qu’ils utilisent le plus. Il est plus facile que jamais de régler la lisibilité de l’écran, car la barre de luminosité est désormais disponible par défaut dans le Quick Panel compact. Pour un accès plus rapide aux paramètres, le Quick Panel complet est directement accessible d’un simple glissement vers le bas dans le coin supérieur droit de l’écran »

Autre détail intéressant mais cette fois pour le constructeur sud coréen, grâce à cette bêta One UI 6, il pourra sur base des remarques des utilisateurs adapté, corrigé son interface d’ici à la version finale.

Prix et Disponibilité.

Le programme est disponible à partir d’aujourd’hui aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud. Cette mise à jour est bien évidemment gratuite.