Bon plan : 700€ de réduction sur le PC Portable Gaming Asus ROG Strix-G18-G814JZR-DR6120W 18″ : Une offre à ne pas manquer !

Les amateurs de jeux vidéo et les passionnés de performances extrêmes vont être ravis : le PC portable gaming Asus ROG Strix-G18-G814JZR-DR6120W bénéficie actuellement d’une réduction exceptionnelle de 700€. Cet ordinateur portable taillé pour le gaming et la productivité embarque des composants haut de gamme, garantissant une expérience fluide et immersive.

Asus ROG Strix G18 : Une machine taillée pour la performance

Asus continue d’étoffer sa gamme ROG (Republic of Gamers) avec des machines toujours plus puissantes et innovantes. Le ROG Strix G18 se positionne comme une référence dans l’univers des PC portables gaming, en combinant un écran 18 pouces impressionnant, un processeur Intel Core i9 de dernière génération, et une carte graphique Nvidia RTX 4070 pour des performances optimales.

Un écran 18 pouces pour une immersion totale

Avec son écran 18 pouces en QHD+ (2560×1600), le ROG Strix G18 offre une qualité d’image exceptionnelle. Grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz, il garantit une fluidité exemplaire, essentielle pour les jeux rapides et compétitifs. La technologie Dolby Vision HDR et la certification Pantone Validated assurent une restitution des couleurs fidèle et vibrante, idéale pour le gaming comme pour la création de contenu.

Intel Core i9 et RTX 4070 : un duo puissant

Sous le capot, l’Intel Core i9-13980HX propulse cette machine avec ses 24 cœurs et une fréquence pouvant atteindre 5,6 GHz. Associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 (8 Go GDDR6), ce PC portable offre des performances exceptionnelles pour les jeux les plus exigeants. Que ce soit en ray tracing, en création 3D ou en montage vidéo, il assure une exécution fluide et rapide.

Une mémoire vive et un stockage XXL

Avec 32 Go de RAM DDR5, le ROG Strix G18 garantit un multitâche sans accroc. Il est capable de gérer des sessions de gaming intenses tout en supportant plusieurs applications en arrière-plan. Son SSD de 1 To en PCIe 4.0 assure un temps de chargement ultra-rapide et une réactivité impressionnante.

Refroidissement avancé et design gaming

L’un des points forts de ce modèle est son système de refroidissement avancé : Asus a intégré une solution à trois ventilateurs et un composé thermique en métal liquide pour optimiser la dissipation de chaleur. Son châssis en aluminium et ses finitions gaming, avec un éclairage RGB personnalisable, en font un véritable bijou technologique aussi robuste qu’esthétique.

Une réduction de 700€ à saisir immédiatement !

Actuellement disponible sur Fnac.com, le ROG Strix G18-G814JZR-DR6120W bénéficie d’une baisse de prix exceptionnelle de 700€, le faisant passer à 2299,99€ au lieu de 2999,99€. Une occasion rare d’acquérir un PC portable gamer haut de gamme à un tarif bien plus accessible.

Récapitulatif technique