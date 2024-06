Zenfone 11 Ultra : le nouveau coloris « Vert Prairie » débarque sur le marché

ASUS annonce l’arrivée du nouveau coloris « Vert Prairie » pour le Zenfone 11 Ultra, inspiré de la verdure du Central Park de New York.

Le Zenfone 11 Ultra est un modèle haut de gamme d’ASUS, réputé pour ses performances et son design. le téléphone qui est sorti il y a quelque mois revient cette fois sur le devant de la scene mais avec un tout nouveau coloris.

Un design élégant et moderne pour le Zenfone 11 Ultra

Le Zenfone 11 Ultra en Vert Prairie conserve le design avec un module de caméra à triple objectif, cadre en aluminium et finition en verre brillant. Ce coloris apporte une touche esthétique supplémentaire.

Caractéristiques techniques avancées

Le Zenfone 11 Ultra propose un écran plus large, un processeur amélioré et une autonomie étendue. Il intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle telles que AI Noise Cancelation, AI Call Translator, AI Transcript et AI Wallpaper, améliorant l’expérience utilisateur.

Performances et innovations

Le modèle Vert Prairie est doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, reprenant les spécificités des autres modèles Zenfone 11 Ultra. Il offre un écran AMOLED, une batterie optimisée pour une meilleure autonomie et un design soigné.Outre sa couleur, ce nouveau venu chez Asus n’apporte pas de spécificité en plus par rapport aux autre modèles de Zenfone 11 Ultra.

Disponibilité et promotions

Le Zenfone 11 Ultra Vert Prairie est disponible au prix de 999,99€ TTC sur l’ASUS Store. Une promotion de 100€ est en cours jusqu’au 7 juillet, réduisant le prix à 899€. Cette offre s’applique également à d’autres modèles de la gamme avec des réductions sur les coloris Eternal Black, Skyline Blue, Misty Grey et Desert Sand.

Récapitulatif technique