Samsung Galaxy S25 Edge : un smartphone fin, puissant et intelligent

Samsung lance un nouveau modèle dans sa série Galaxy S avec le Galaxy S25 Edge. Ce smartphone ultra-fin de 5,8 mm intègre des composants performants et une intelligence artificielle avancée pour répondre aux besoins du quotidien.

Le Galaxy S25 Edge combine compacité, légèreté et fonctionnalités haut de gamme. Il s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un appareil à la fois pratique, solide et doté des dernières avancées technologiques.

Une conception fine et solide

Le Galaxy S25 Edge se distingue par un design particulièrement fin (5,8 mm) et un poids de 163 grammes. Il est construit autour d’un châssis en titane et d’un verre de protection Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2, pour une meilleure résistance aux chocs. Ses bords incurvés facilitent la prise en main, et l’appareil conserve les lignes esthétiques propres à la série Galaxy S.

A relire : Samsung démarre 2025 en force grâce aux ventes du Galaxy S25 Samsung Electronics entame l’année 2025 sous les meilleurs auspices avec des résultats financiers en forte hausse. Le premier trimestre affiche un bénéfice net de 5,8 milliards d’euros, soit une augmentation de 21,7…

Un appareil photo conçu pour la polyvalence

Samsung équipe ce modèle d’un capteur principal de 200 mégapixels avec technologie Nightography. Ce système améliore les performances en basse lumière et permet d’obtenir des images détaillées dans différents environnements. Un second capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels est également intégré, avec autofocus, pour des photos de proximité plus précises.

Grâce au moteur ProVisual et à l’intelligence artificielle Galaxy AI, les photos bénéficient d’un traitement plus naturel, notamment pour les portraits. Des outils d’édition comme Audio Eraser ou Drawing Assist sont également disponibles.

Des composants puissants et adaptés à l’usage intensif

Le Galaxy S25 Edge utilise la plateforme Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, un processeur conçu pour assurer des performances stables et rapides. Il est accompagné d’un système de refroidissement interne via une chambre à vapeur élargie, pour mieux gérer la chaleur lors d’un usage prolongé.

L’affichage bénéficie également d’une optimisation grâce à la technologie ProScaler et au moteur Digital Natural Image engine (mDNIe), qui améliorent le rendu visuel et la fluidité.

Une intelligence artificielle intégrée au quotidien

L’intelligence artificielle Galaxy AI est présente dans de nombreuses fonctionnalités du Galaxy S25 Edge. Elle permet des interactions plus intuitives, une assistance vocale et visuelle, ainsi qu’une personnalisation de l’usage selon le contexte. Les données sont protégées via la solution de sécurité Samsung Knox Vault.

L’intégration de Gemini, le système d’IA développé avec Google, permet par exemple de dialoguer avec un assistant capable d’analyser ce qui est affiché à l’écran, et de proposer des réponses ou des actions en temps réel.

Date de sortie, prix et couleurs

Le Galaxy S25 Edge sera disponible à partir du 30 mai 2025. Les précommandes sont ouvertes depuis le 13 mai. Trois coloris sont proposés : Titanium Silver, Titanium Jetblack et Titanium Icyblue.

Deux versions sont disponibles :

256 Go de stockage à 1 249 €

512 Go de stockage à 1 369 €

Une offre promotionnelle est proposée jusqu’au 1er juin 2025 : toute précommande de la version 256 Go donne droit à une mise à niveau gratuite vers 512 Go.

Récapitulatif technique

Épaisseur : 5,8 mm

Poids : 163 g

Châssis : Titane

Verre : Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2

Processeur : Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy

Capteur principal : 200 Mpx

Ultra grand angle : 12 Mpx, autofocus

Mémoire : 256 Go ou 512 Go

Fonctionnalités IA : Galaxy AI, ProScaler, Audio Eraser, Drawing Assist, Now Brief, Now Bar

Sécurité : Samsung Knox Vault

Couleurs : Titanium Silver, Titanium Jetblack, Titanium Icyblue

Disponibilité : 30 mai 2025

Offre : mise à niveau gratuite vers 512 Go jusqu’au 1er juin 2025.

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.