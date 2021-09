Bon Plan du dimanche : 399€ au lieu de 499€ pour le Four encastrable Candy FCTS896X WIFI.

Les fours Candy Smart Steam vous offrent une alimentation saine sans renoncer à la saveur. La cuisson à la vapeur se combine avec la cuisson traditionnelle : d’une simple pression sur un bouton, de la vapeur se dégage à l’intérieur du four, rendant vos plats encore plus sains et plus délicieux que jamais. Avec l’application Simply-Fi, vous pouvez le préchauffer, régler le compte à rebours et la fin de la cuisson en quelques minutes.

LIEN D’ACHAT : Four encastrable Candy FCTS896X WIFI.

Caractéristiques techniques :

Modes de cuisson Mode de cuisson : Chaleur tournante pulsée Avantage de la chaleur tournante pulsée : le four est équipé d’une hélice et d’une résistance circulaire situées sur la paroi arrière du four, pour une cuisson simultanée de différents plats sur plusieurs niveaux Fonctions spéciales pour répondre à toutes vos envies : basse température, décongélation, maintien au chaud Nombre de programmes 100 % automatique : 9 programmes, le four s’occupe du calcul du poids, du temps de cuisson, du mode de cuisson et des températures Cuisson vapeur Mode d’ajout d’eau : Dans la cavité en bas du four Capacité réservoir d’eau : 300 ml Connectivité Connecté : Oui, contrôlez les fonctions de votre four à distance, accédez à de nombreuses recettes, des conseils d’entretien et d’utilisation au quotidien. Nettoyage et sécurité Nettoyage (+ d’infos) Avantage pyrolyse : La température intérieure du four monte jusqu’à 500°C et détruit les graisses, vous n’avez plus qu’à récupérer les cendres à l’aide d’un torchon et le tour est joué ! Revêtement de la cavité : Email Type de porte : Froide Avantage porte froide : C’est un gage de sécurité, il n’y a aucun risque de brûlure et l’épaisseur des vitres offre une excellente isolation Type d’ouverture de porte (+ d’infos) Fermeture de porte (+ d’infos) Equipement Rails téléscopiques (+ d’infos) Tournebroche : Non Sonde cuisson (+ d’infos) Bandeau de commandes Type de commande : Tactile Avantage de la commande tactile : Esthétique , intuitif , nettoyage facile . De délicieux repas au bout des doigts Consommations et économie d’énergie Classe énergétique : A Consommation en convection naturelle : 0,96 kW Dimensions Type d’encastrement : Four standard (60 x 60 cm) Dimensions l x h x p : 59.5 x 59.5 x 56.8 cm Longueur du cordon d’alimentation : 1,35 m Volume en Litres : 70 L