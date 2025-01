Test : RT6600ax routeur Wi-Fi 6 triple bande Synology.

Quand on prononce le nom de RT6600ax et la marque Synology, les plus « informatisés » d’entre nous pensent de suite à un NAS. Pourtant la marque propose aussi des produits réseau. La marque vient de nous proposer à sa sortie de tester son routeur RT6600ax Wi-Fi 6 triple bande.

Le monde de l’informatique domestique est devenu un marché colossal. Tous les foyers quasiment sont équipés de connexion internet puissante en tout cas dans les foyers des pays industrialisés. Avec le développement d’une multitude d’objets connectés la simple box/routeur de l’opérateur est de plus en plus limitée. C’est là qu’interviennent les routeurs tiers, leur utilisation va offrir plusieurs avantages

Performance améliorée : Les routeurs tiers, comme le RT6600ax de Synology, offrent souvent de meilleures performances en termes de vitesse et de couverture Wi-Fi, grâce à des technologies avancées telles que le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi Mesh. Fonctionnalités avancées : Les routeurs tiers proposent des fonctionnalités supplémentaires comme le contrôle parental, la gestion de la bande passante, des options de sécurité avancées, et des fonctionnalités VPN. Mises à jour régulières : Les fabricants de routeurs tiers publient régulièrement des mises à jour de firmware pour améliorer la sécurité et les performances, ce qui n’est pas toujours le cas avec les routeurs des FAI. Personnalisation : Les routeurs tiers offrent souvent plus d’options de personnalisation pour répondre à des besoins spécifiques, comme la configuration de réseaux invités ou la gestion de plusieurs réseaux. Fiabilité : Les routeurs tiers sont généralement plus fiables et durables, avec une meilleure gestion des connexions simultanées et des charges de trafic élevées.

Un routeur tiers peut améliorer votre expérience réseau en offrant des performances supérieures, des fonctionnalités avancées, et une meilleure sécurité. Si vous avez des besoins spécifiques ou si vous cherchez à optimiser votre réseau domestique ou professionnel, un routeur tiers est une excellente option.

Préambule.

Synology est une société, très réputée, dans les périphériques de stockage en réseau (NAS), qui sont utilisés pour le stockage, la sauvegarde et le partage de données sur les réseaux. Leurs produits sont conçus pour aider les particuliers et les entreprises à gérer et à protéger efficacement leurs données. Les périphériques NAS de Synology sont dotés d’une variété de fonctionnalités : Gestion des données, Solutions de sauvegarde, Partage de fichiers, Gestion multimédia, Surveillance

Depuis quelques années la société propose une gamme de routeurs Wi-Fi avancés, dotés de solutions :

Contrôle Parental: limitations de l’utilisation d’Internet et surveillez l’activité réseau de vos enfants via l’application mobile DS router.

Fonctionnalités VPN avancées, telles que le Site-to-Site VPN, pour connecter plusieurs sites et accéder à des ressources internes partagées.

Synology Router Manager (SRM): Une interface utilisateur intuitive pour gérer et sécuriser votre réseau.

Wi-Fi Mesh: il est possible d’associer plusieurs routeurs Synology pour former un réseau Mesh, pour assurer une couverture haut débit dans toute la maison.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du RT6600ax :

CPU Quatre cœurs 1,8 GHz Mémoire DDR3 1 Go

Antenne Dipôle omnidirectionnel à gain élevé 2T2R +4T4R (2,4 GHz/5 GHz)

Ports RJ-45 • 1 WAN Gigabit • 1 WAN/LAN 2,5GbE configurable • 3 LAN Gigabit

Ports RJ-45 • 1 WAN Gigabit • 1 WAN/LAN 2,5GbE configurable • 3 LAN Gigabit Ports externes 1 port USB 3.2 Gen 1 (Type A

Tension d’entrée de l’adaptateur secteur De 100 V à 240 V CA

Normes sans fil • IEEE 802.11 a/n/ac/ax, triple bande simultanée Prise en charge de l’itinérance 802.11k/v/r

Normes sans fil • IEEE 802.11 a/n/ac/ax, triple bande simultanée Prise en charge de l’itinérance 802.11k/v/r Débit de données max. • 2,4 GHz : jusqu’à 600 Mbit/s • 5 GHz-1 : jusqu’à 4 800 Mbit/s • 5 GHz-2 : jusqu’à 1 200 Mbit/s

Sécurité sans fil WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE),

Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0

Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0 Connexion intelligente pour le pilotage automatique des bandes, activation/désactivation de la programmation du Wi-Fi indépendant, réseau invité

DHCP Mode serveur/client, liste des clients, adresse de réservation MAC

Transmission des ports DMZ, UPnP, pass-through VPN (PPTP, IPSec, L2TP, SIP)

Contrôle parental Planification Internet configurable pour chaque périphérique, liste des autorisations/blocages, filtre Web basé sur DNS avec base de données intégrée, compatible avec les recherches YouTube, Google et Bing, prise en charge de Google Safe Browsing

Contrôle du trafic

Contrôle du trafic Vitesse personnalisée pour chaque périphérique, surveillance du trafic, limites fixées pour chaque application Surveillance et gestion Application Layer

Outils réseau Compatible avec Ping, Traceroute, WoL sur Synology QuickConnect Sécurité

Protection DoS (Denial of Service) et mécanisme de blocage automatique des adresses IP

• Certificats SSL compatibles avec Let’s Encrypt

• Conseiller de sécurité Synology

• Authentification à deux facteurs

Protection DoS (Denial of Service) et mécanisme de blocage automatique des adresses IP • Certificats SSL compatibles avec Let’s Encrypt • Conseiller de sécurité Synology • Authentification à deux facteurs Séparation de réseau Nombre max. de VLAN : 5

Clients VPN PPTP, OpenVPN™, L2TP over IPSec

Prise en charge d’IPv6 Serveur/client DHCP IPv6, DS-Lite, 6in4, 6to4, 6rd, Dual-Stack, DHCPv6-PD, IPv6 Relay, IPv6 de FLET

Solutions de sauvegarde et restauration des configurations SRM, prise en charge de Time Machine (avec périphérique de stockage USB connecté)

Notifications E-mail, SMS, service push (via DS router)

Service de fichiers SMB, AFP, FTP/FTPS, WebDAV Serveur FTP Contrôle de la bande passante pour les connexions TCP, plage de ports passifs FTP personnalisée, FTP anonyme, protocoles

FTP SSL/TLS et SFTP, journaux de transfert

FTP SSL/TLS et SFTP, journaux de transfert Applications iOS/Android™ DS router, VPN Plus, DS cloud, DS file, DS get (Android™)

Accès depuis n’importe où Synology QuickConnect, Dynamic DNS (DDNS)

Accès depuis n’importe où Synology QuickConnect, Dynamic DNS (DDNS) Prise en charge d’imprimante • Nombre max. d’imprimantes : 1 Protocoles d’impression : LPR, CIFS, IPP

Fonctions avancées Smart WAN – équilibrage de charge et basculement à double WAN, stratégie d’acheminement, route statique, NAT (Network Address Translation), SNMP, SSH, IGMP snooping LAN/WLAN, relais PPPoE

Navigateurs pris en charge Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 et versions ultérieures et Safari (iOS 13.0 et versions ultérieures) sur iPad, Chrome (Android™ 11.0 et versions ultérieures) sur tablettes

VPN Plus Server : WebVPN, Synology SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP over IPSec et PPTP. Les administrateurs réseau disposent de plusieurs outils de gestion pour réguler et surveiller le trafic VPN.

Threat Prevention Améliorez considérablement la sécurité de votre routeur grâce aux systèmes IDS et IPS, conçus pour protéger votre réseau contre les menaces Internet.

Cloud Station Server Synchronisez des données à partir de plusieurs plateformes, centralisez-les sur le routeur tout en conservant facilement les versions historiques des fichiers importants.

RADIUS Server Offre une authentification, une autorisation et une comptabilisation centralisées pour l’accès aux réseaux sans fil.

DNS Server Un serveur d’adresses pour votre réseau local.

Download Station : Protocoles de téléchargement pris en charge : BT/HTTP/FTP/NZB/eMule

Nombre max. de tâches de téléchargement simultanées : 50

Nombre max. de tâches de téléchargement simultanées : 50 Media Server Diffusez du contenu multimédia directement à partir de votre routeur

La boîte du RT6600ax contient les éléments suivants :

RT6600ax

Adaptateur secteur

Câble LAN RJ-45

Guide d’installation rapide

Taille (H x l x P) 175 mm x 320 mm x 200 mm (antennes en position verticale)

Installation / Configuration.

Configuration et interface SRM 1.3

Ce RT6600ax routeur Wi-Fi 6 triple bande Synology, pour ceux qui ont déjà un NAS de la marque l’interface SRM garde la même philosophie: plein de fonctionnalités et facilité d’utilisation. Organisé avec un Panneau de configuration et un centre de paquets comme sur les NAS. S’ajoute des interfaces d’administration qui sont propres à chaque réseaux filaires ou sans-fil avec Wi-Fi Connect.

Branchement du routeur : Branchez le câble réseau du routeur à votre box opérateur ou à votre source d’Internet. Connectez le câble d’alimentation et allumez le routeur en appuyant sur l’interrupteur On/Off à l’arrière

: Connexion au routeur : Utilisez un ordinateur ou un périphérique sans fil connecté au réseau local du Synology Router. Il est recommandé d’utiliser un câble réseau pour éviter des conflits avec des installations existantes. J’ai choisi une installation avec un smarthone avec l’application DS router.

: Accès à l’interface de configuration : Ouvrez un navigateur Web et saisissez l’une des URL suivantes dans la barre d’adresses : http://router.synology.com

: Lancement de l’assistant de configuration : Une fois la page chargée, cliquez sur le bouton “Démarrer” pour lancer l’assistant de configuration de SRM 1.3 Renseignez les informations pour configurer le compte administrateur et le réseau Wi-Fi (SSID, mot de passe)

:

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

RT6600ax

PC Windows 11 – WIFI 6 -Ethernet Gigabit

PC Windows 11 – WIFI 802.11n bibande

Realtek Realtek PCIe GbE Family Controller

Tel Android 15 WIFI 6

Mesures.

Routeur RT6600ax.

Couverture et Utilisation

Le RT6600ax est conçu pour couvrir de grandes surfaces, jusqu’à 300 m², et est idéal pour les ménages avec de nombreux appareils connectés. Les tests ont montré des débits satisfaisants à différentes distances, même si, bien sur, les performances diminuerons avec la distance.

Fonctionnant sur trois bandes : 2.4 GHz (jusqu’à 600 Mbps), 5 GHz-1 (jusqu’à 4800 Mbps), et 5 GHz-2 (jusqu’à 1200 Mbps), pour un débit total théorique de 6600 Mbps.Nos tests de débit en Wi-Fi ont montré des résultats variés, avec des débits satisfaisants mais parfois inférieurs à ceux que nous attendions. En utilisant un ordinateur fixe et un ordinateur portable avec des cartes Wi-Fi 6, les tests ont montré des débits significatifs mais avec des variations en fonction de la distance et de l’environnement. Par exemple, un test à 1 mètre du routeur en 5 GHz a donné de bons résultats, tandis que les tests à plus grande distance ou en 2,4 GHz ont été moins performants.

Débits mesurés à différentes distances :

À 1 mètre : 855 Mbps

À 5 mètres : 600 Mbps

À 7 mètres : les débits chutent déjà de maniere importante, tombant à environ 100 Mbps

À 10 mètres : 50 Mbps

Le routeur prend en charge la nouvelle bande de 5,9 GHz, ce qui peut réduire les interférences et améliorer les performances dans les environnements densément peuplés.

Ce Synology RT6600ax offre des performances de débit de haut vol lorsque les conditions sont optimales et avec des périphériques compatibles Wi-Fi 6, des résultats qui vont varier en fonction de l’environnement et de la configuration du réseau.

Le routeur dispose d’un seul port RJ45 2,5 Gigabit Ethernet pour la connexion WAN ou LAN, et plusieurs ports Gigabit Ethernet. Dommage qu’il n’y ait pas plus de ports 2,5 GbE

Prise en main du RT6600ax et de l’interface logicielle SRM 1.3

Le logiciel interne embarque plusieurs nouveautés et améliore grandement les possibilités d un routeur.

Gestion des VLANs : SRM 1.3 permet de créer jusqu’à cinq réseaux VLAN distincts et isolés, avec la possibilité d’utiliser trois SSID pour chaque VLAN

: Contrôle du trafic : Vous pouvez gérer les transferts de données en chargement ou téléchargement et appliquer des règles de qualité de service (QoS) aux périphériques connectés

: Mesh Wi-Fi : La fonctionnalité Smart Connect et la technologie de pilotage des bandes permettent de diriger les périphériques vers la bande optimale (2,4 GHz ou 5 GHz) pour un meilleur signal et une vitesse de pointe

: Surveillance du trafic réseau : SRM fournit des informations détaillées sur le trafic de chaque application et de chaque périphérique, aidant à détecter les menaces potentielles ou les périphériques douteux

: Application mobile DS Router : La version 2.0 de l’application mobile DS Router permet de configurer et gérer rapidement votre Synology Router depuis un téléphone

: Autres fonctionnalités : SRM 1.3 inclut également des fonctionnalités comme Safe Access, VPN Plus, et la gestion distante, ainsi que des améliorations en matière de sécurité et de flexibilité du réseau

:

RT6600ax

Utilisation.

Une installation, tellement facile quel que soit sont degré de competence. Que l’interface choisie soit celle du smartphone avec DS routeur ou avec SRM1.3 depuis un pc, les commandes, les paramétrages sont limpides et accessibles aux plus néofites. Une installation, tellement facile. Ce qui se fait de mieux.

Conclusion.

Le Synology RT6600ax offre des performances robustes et une connectivité fiable. Ce RT6600ax est un très bon routeur a de nombreux points positifs. Sa place peut être un peu difficile à trouver au vu de sa taille et des ses antennes, un peu imposant, mais il est élégant Ses fonctionnalités sont nombreuses, très compréhensibles pour quiconque et les performances bien présentes. S’il n’avait fait l’impasse sur le Wi-Fi 6E et s’il était équipé de plusieurs ports réseau 2,5 Gb/s, il serait redoutable sur le marché.

Points Positifs Points Négatifs + SRM 1.3, si facile d’utilisation – boîtier très présent + Performances – débits très stables – prix un peu élevé + 2.5 Gbit/s avec un NAS compatible – Une seule prise 2.5 Gbit/s + Support du multi-WAN – Multipage for WordPress will make you able

Evaluation.

Configuration :18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix :17 /20 Note finale :18/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←

En vente sur Boulanger : → Voir l’offre ← En vente sur Fnac : → Voir l’offre ←



Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :

Par PC

Par Smartphone