Technics EAH-AZ100 : Découvrez les nouveaux écouteurs présentés au CES 2025

Lors du CES 2025, Technics a dévoilé les EAH-AZ100, sa dernière génération d’écouteurs sans fil. Ces écouteurs combinent un design ergonomique, une réduction de bruit active et des fonctionnalités modernes pour offrir une expérience d’écoute polyvalente et de haute qualité. Technics, marque reconnue pour son expertise dans le domaine de l’audio, continue ainsi d’innover pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants, qu’ils soient audiophiles ou amateurs de produits technologiques fiables et modernes.

Les Technics EAH-AZ100 sont conçus pour assurer un confort optimal. Leur structure compacte et légère permet une utilisation prolongée, idéale pour les déplacements ou les longues sessions d’écoute. Le boîtier de charge, élégant et pratique, est compatible avec la charge par induction Qi, permettant une recharge sans fil facile sur n’importe quel support compatible. Cette fonctionnalité simplifie la gestion de l’alimentation au quotidien.

Technics EAH-AZ100, Qualité sonore et immersion renforcée

Les écouteurs EAH-AZ100 intègrent des transducteurs avancés pour garantir une restitution sonore précise, avec des basses profondes et des aigus clairs. La technologie de réduction de bruit active (ANC) optimise l’expérience en éliminant les bruits environnants, permettant de profiter pleinement de son contenu audio.

La possibilité d’associer jusqu’à trois sources audio simultanément est un atout majeur. Cette fonctionnalité permet de passer facilement d’un appareil à un autre, par exemple entre un smartphone, une tablette et un ordinateur, pour une expérience audio fluide et connectée.

Fonctionnalités modernes et connectivité améliorée

Grâce à la compatibilité Bluetooth 5.4, les Technics EAH-AZ100 assurent une connexion stable et rapide, idéale pour écouter de la musique, passer des appels ou regarder des vidéos sans décalage. Les commandes tactiles intégrées permettent un contrôle simplifié de la musique et des appels. Les écouteurs sont également compatibles avec les assistants vocaux, offrant une expérience connectée pratique pour les utilisateurs.

Autonomie prolongée et recharge rapide

Les EAH-AZ100 offrent jusqu’à 10 heures d’écoute continue, auxquelles s’ajoutent 28 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge. Cette autonomie prolongée répond aux attentes des utilisateurs actifs qui passent de longues journées en déplacement. La fonction de recharge rapide permet d’obtenir 1 heure d’écoute avec seulement 10 minutes de charge, tandis que la charge par induction Qi ajoute une flexibilité supplémentaire pour recharger les écouteurs sans fil.

Présence remarquée au CES 2025

Le lancement des Technics EAH-AZ100 lors du CES 2025 a permis de souligner les efforts de la marque en matière d’innovation. Ce salon international, qui rassemble les principales avancées technologiques, était une plateforme idéale pour présenter ce produit. Les visiteurs ont particulièrement apprécié la combinaison de performances audio, de confort, et de fonctionnalités modernes comme l’association de plusieurs sources audio et la compatibilité Qi, consolidant ainsi la réputation de Technics sur le marché des écouteurs premium.

Récapitulatif technique

Modèle : Technics EAH-AZ100

: Technics EAH-AZ100 Réduction de bruit active (ANC) : Oui, avec ajustement automatique

: Oui, avec ajustement automatique Connectivité : Bluetooth 5.4, association jusqu’à 3 appareils simultanés

: Bluetooth 5.4, association jusqu’à 3 appareils simultanés Autonomie : 10 heures d’écoute + 28 heures via boîtier de charge

: 10 heures d’écoute + 28 heures via boîtier de charge Recharge : Charge par induction compatible Qi, recharge rapide (1 heure d’écoute en 10 minutes)

: Charge par induction compatible Qi, recharge rapide (1 heure d’écoute en 10 minutes) Commandes : Tactiles, compatibles assistants vocaux

: Tactiles, compatibles assistants vocaux Design : Compact, léger et ergonomique

