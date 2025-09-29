Roam présente sa vision d’un réseau mondial ouvert basé sur le WiFi et la blockchain

Le 25 septembre 2025, la société Roam a profité de sa participation à la Korea Blockchain Week 2025 (KBW2025) pour dévoiler une ambition technologique majeure : construire un réseau sans fil mondial ouvert, combinant WiFi de type OpenRoaming, eSIM universelle et identités numériques basées sur la blockchain. Cette annonce s’inscrit dans un contexte où la connectivité est devenue une ressource essentielle, et où les solutions visant à simplifier l’accès tout en renforçant la sécurité connaissent un intérêt croissant.

L’approche de Roam repose sur un constat simple : les utilisateurs rencontrent encore trop de frictions lorsqu’ils cherchent à se connecter à des réseaux WiFi en mobilité. Les identifiants multiples, les formulaires de connexion ou les authentifications répétées constituent des obstacles à une expérience fluide. En s’appuyant sur le protocole OpenRoaming, Roam souhaite rendre possible une connexion automatique et transparente aux points d’accès compatibles dans le monde entier.

Cette expérience sans friction, déjà expérimentée dans certains environnements, pourrait devenir universelle si elle s’accompagne d’une gestion globale des identités numériques. Roam entend ainsi faire converger les technologies de connectivité et celles de la blockchain, afin de créer un écosystème sécurisé, interopérable et accessible.

L’intégration de la blockchain et des identités décentralisées

La grande nouveauté de la proposition de Roam réside dans l’intégration de la blockchain comme socle de confiance. L’idée est d’utiliser des identités numériques décentralisées pour gérer l’accès aux réseaux. Chaque utilisateur disposerait d’un identifiant unique, stocké de manière sécurisée sur une blockchain, réduisant ainsi les risques liés aux fuites de données ou aux usurpations d’identité.

Cette approche permet également de renforcer la confidentialité, en donnant aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs informations personnelles. Plutôt que de fournir leurs données à chaque opérateur de réseau, ils pourraient utiliser un système standardisé et universel, limitant les échanges d’informations sensibles.

Une eSIM universelle comme vecteur d’unification

En complément de l’OpenRoaming et de la blockchain, Roam propose d’intégrer une eSIM universelle, permettant aux utilisateurs de basculer entre réseaux WiFi et cellulaires à l’échelle mondiale. Cette eSIM jouerait le rôle de passerelle entre différents environnements de connectivité, assurant une continuité de service sans nécessiter de cartes SIM physiques ou de configurations complexes.

Pour les voyageurs internationaux, cette solution représenterait une simplification considérable : plus besoin de chercher un point d’accès spécifique ou de souscrire à un forfait temporaire dans chaque pays. La bascule entre réseaux deviendrait automatique et transparente.

Les bénéfices pour les utilisateurs et les entreprises

Si la vision de Roam se concrétise, les avantages seraient multiples. Pour les utilisateurs, cela signifierait :

Une connexion automatique aux réseaux WiFi disponibles, sans intervention manuelle.

Une sécurité renforcée grâce aux identités numériques décentralisées.

Une continuité de service via l’intégration de l’eSIM universelle.

Une expérience homogène, quelle que soit la localisation géographique.

Pour les entreprises, l’impact serait tout aussi important :

Une réduction des coûts liés à la gestion des accès invités.

Une meilleure expérience pour les clients et les collaborateurs.

La possibilité de participer à un écosystème mondial interopérable.

Un renforcement de la confiance des utilisateurs, grâce à la transparence et à la sécurité offertes par la blockchain.

Les défis à surmonter

Si l’ambition est séduisante, plusieurs défis doivent être relevés pour concrétiser ce projet.

Interopérabilité : il faudra convaincre un grand nombre d’acteurs (fournisseurs de WiFi, opérateurs, entreprises, institutions publiques) d’adopter une norme commune. Infrastructure : le déploiement mondial d’OpenRoaming exige des investissements considérables pour harmoniser les points d’accès existants. Réglementation : l’usage d’identités décentralisées et de la blockchain devra composer avec des cadres légaux différents selon les pays. Adoption utilisateur : même si la promesse est attractive, les utilisateurs devront être convaincus de migrer vers un système nouveau et de confiance.

Une stratégie de positionnement sur les marchés émergents

Roam semble également viser des marchés où la connectivité reste fragmentée. Dans de nombreux pays, les infrastructures réseau sont hétérogènes, et les utilisateurs jonglent entre différents opérateurs ou points d’accès publics. La solution proposée pourrait s’avérer particulièrement pertinente dans ces environnements, en offrant une alternative simplifiée et universelle.

En s’appuyant sur la blockchain, Roam cherche par ailleurs à séduire les acteurs technophiles, habitués aux concepts de décentralisation et d’autonomie numérique. La combinaison de ces tendances pourrait constituer un levier puissant pour accélérer l’adoption.

Perspectives et conclusion

La présentation de Roam lors de la Korea Blockchain Week 2025 ne constitue pas seulement un exercice de communication : elle marque l’intention de l’entreprise de se positionner à l’avant-garde de la convergence entre connectivité sans fil, blockchain et mobilité mondiale.

Si la vision se concrétise, elle pourrait transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les réseaux, en réduisant la complexité et en augmentant la confiance. Les prochaines étapes dépendront de la capacité de Roam à bâtir des partenariats solides, à démontrer la faisabilité technique de son modèle et à convaincre les régulateurs.

Dans un contexte où le WiFi reste un pilier essentiel de la connectivité mondiale, la perspective d’un réseau ouvert, sécurisé et universel suscite à la fois de l’enthousiasme et des interrogations. Roam entend jouer un rôle central dans cette transformation, en plaçant la simplicité et la sécurité au cœur de sa proposition.

