Le nouveau Taigo équipé d’une eSIM est bien connecté !

Taigo, derrière ce nom se trouve le premier SUV coupé de Volkswagen. Un SUV plus futuriste et actuel que jamais avec son « Digital Cockpit » et la dernière génération de ses systèmes d’info divertissement en ligne de série.

Si vous ne suivez pas vraiment l’actualité automobile, sachez une chose : le SUV est en vogue en Europe.

De fait, le SUV est à l’heure actuelle le type de voiture la plus plébiscitée par le consommateur qui souhaite s’acheter une voiture. Ce qui fait son succès ? Sans doute son aspect massif qui met en confiance et en sécurité. Ses proportions ni trop petites ni trop grandes…

C’est donc en toute logique que toutes les marques proposent au moins un modèle de SUV dans leur gamme. Et bien évidemment, Volkswagen n’échappe pas à la règle avec ce nouveau Taigo.

Le nouveau Taigo fait ses débuts européens.

Ce nouveau venu entre dans la catégorie que les pros de l’automobile nomment « crossover compact » ou si vous préférez « SUV coupé ». C’est le premier du genre chez le constructeur allemand.

Ce nouveau Taigo hérite de phares entièrement à LED IQ.LIGHT et d’une traverse de calandre lumineuse. Le tout pour une taille de 4.26 mètres. Un look avec un capot plongeant et arrière qui vient « couper » le tout, bref un style propre au SUV coupé du moment.

Technologie digitale embarquée et voiture connectée.

Évidemment, ce qui nous intéresse à nous c’est la connectivité et ce que nous propose le Taigo dans le domaine. Et sur ce point, le constructeur allemand automobile Volkswagen a été attentif au moment. Ainsi, il annonce avoir intégré une solution eSIM avec la troisième génération de MIB3.

Concrètement, cela veut dire que le Taigo est en mesure d’accepter certains services en ligne comme du streaming en ligne, la prise de contrôle de la voiture via un téléphone mobile. Le constructeur parle même de sa fonction « App Connect Wireless » disponible selon la configuration de la voiture.

Dès lors, on peut d’ores et déjà se dire que cette voiture intègre par défaut les fonctionnalités du service « We connect » de Volkswagen. Il devrait même être possible pour les clients les plus exigeants d’accéder au service « We Connect Plus ».

Pour rappel, ce service permet l’utilisation de certaines fonctions depuis un smartphone ou la plateforme en ligne comme l’Alarme antivol en ligne, l’ Avertisseur sonore et clignotant, la Ventilation stationnaire à distance, le Chauffage stationnaire en ligne. Ou encore, le Verrouillage & Déverrouillage du véhicule à distance, la possibilité de voir l’état de charge de la voiture pour les modèles hybrides.