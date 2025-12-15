TicNote Pods : des écouteurs 4G avec prise de notes vocale intelligente signés Mobvoi

L’univers des écouteurs sans fil continue d’évoluer. Avec les TicNote Pods, Mobvoi fait le pari audacieux d’unir intelligence artificielle, connectivité 4G et prise de notes vocale dans une seule paire d’écouteurs. Une proposition singulière qui attire l’attention.

Mobvoi, entreprise bien connue pour ses montres connectées et ses produits audio, étoffe son catalogue avec une innovation étonnante. La marque explore ici une niche très spécifique : celle de la prise de notes automatique via IA, directement depuis des écouteurs autonomes.

Des écouteurs autonomes avec connectivité 4G intégrée

La grande force des TicNote Pods réside dans leur indépendance. Grâce à la compatibilité eSIM et une connexion 4G intégrée, ces écouteurs peuvent fonctionner sans smartphone. Ils permettent de prendre des notes vocales à tout moment, même sans être reliés à un appareil tiers, ce qui les distingue nettement des modèles Bluetooth classiques.

A relire : LG xboom Buds Plus et Buds Lite avec Bluetooth 5.4. LG a annoncé l’élargissement de sa gamme d’écouteurs xboom Buds, avec deux nouveaux modèles : les Buds Plus et les Buds Lite. Ces produits viennent compléter une offre déjà positionnée sur le…

Prise de notes alimentée par l’intelligence artificielle

Mobvoi mise sur son expertise dans le domaine vocal pour proposer une transcription automatique performante. Les TicNote Pods enregistrent et transcrivent les conversations, réunions ou idées personnelles via une IA embarquée, capable de générer un texte structuré à partir de la voix. Le système est optimisé pour reconnaître plusieurs langues, accents et environnements sonores.

Une conception pensée pour le confort et la productivité

Le design reste proche des standards actuels, avec un format intra-auriculaire et un boîtier de charge compact. Mais l’approche est ici utilitaire : ces écouteurs ne visent pas seulement la musique ou les appels, mais bien l’usage quotidien en tant qu’assistant de productivité mobile. Mobvoi cherche ainsi à créer une nouvelle catégorie de produit hybride.

Un système de cloud sécurisé pour stocker les notes

Les fichiers audio et les transcriptions sont automatiquement synchronisés avec le Mobvoi Cloud, offrant un accès facile via l’application dédiée. Cette centralisation permet de gérer, éditer et exporter les notes sur d’autres plateformes. La sécurité est également mise en avant avec un chiffrement de bout en bout, essentiel pour les professionnels soucieux de la confidentialité.

Commandes vocales et interaction sans les mains

Outre la prise de notes, les TicNote Pods permettent de passer des appels, envoyer des messages et interagir avec l’IA sans toucher le moindre bouton. Le système repose sur une détection vocale en continu et une interface naturelle. Le tout est compatible avec les principales plateformes (Android et iOS), ce qui facilite son intégration dans l’écosystème numérique de l’utilisateur.

Récapitulatif technique

Type : Écouteurs intra-auriculaires true wireless

Connectivité : 4G avec eSIM, Bluetooth

Fonctions principales : Prise de notes vocale, transcription IA, commandes vocales

Stockage cloud : Synchronisation via Mobvoi Cloud

Compatibilité : Android, iOS

Autonomie : Non précisée, mais annoncée comme suffisante pour une journée complète

Sécurité : Chiffrement des données vocales

Langues supportées : Multilingue avec reconnaissance automatique

Autres usages : Appels, messagerie, interaction vocale sans les mains

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

