Bon plan : TKMARS TK905,un traceur GPS “bonne affaire” à surveiller.

Le bon plan du moment porte sur le traceur GPS TKMARS TK905, vanté pour son autonomie de 90 jours en veille. Ce traceur s’adresse à ceux qui veulent un dispositif de géolocalisation fiable sans abonnement récurrent, avec des fonctionnalités complètes pour surveiller véhicules ou objets de valeur.

Caractéristiques techniques :

【Suivi à Distance Précis】 Localisez facilement vos véhicules avec le TKMARS TK905 Traceur GPS. Suivi en temps réel avec une précision de 5 mètres. Surveillez vos voitures, camions, motos et bateaux où que vous soyez.

【Protection Antivol】 Protégez vos biens avec le traceur GPS TKMARS TK905. Consultez les itinéraires passés et suivez la position de vos véhicules à distance. Idéal pour éviter le vol et sécuriser vos objets de valeur.

【Alarme Vibrante Antivol】 Recevez des alertes instantanées en cas de vibrations suspectes. Le traceur GPS TKMARS TK905 vous envoie des notifications sur l'application ou par SMS pour tout mouvement indésirable.

【Autonomie de 90 Jours】 Profitez d'une longue autonomie de 90 jours en veille. Le TKMARS TK905 Traceur GPS est doté d'un mode économie d'énergie et d'un mode vibration pour une utilisation intensive et prolongée.

【Alarme de Survitesse】 Conduisez en toute sécurité avec l'alarme de survitesse intégrée. Le TKMARS TK905 Traceur GPS vous alerte lorsque la vitesse de votre véhicule dépasse les limites définies, garantissant une conduite plus sûre.

Récapitulatif technique

Modèle : TKMARS TK905

Autonomie : jusqu’à 90 jours en veille (valeur fabricant) Amazon

Réseau : 2G / GPRS

Précision GPS : ~5 mètres (en conditions optimales) Amazon

Alarme / alertes : vibration, mouvement, vitesse, batterie faible, géofence

Aimant intégré : fixation magnétique

Protection : IP65 (résiste à la poussière et aux éclaboussures) Amazon

Historique de localisation : jusqu’à 6 mois selon fiche produit Amazon

Dimension / forme : ~ 90 × 72 × 22 mm (selon fiche)

Poids / structure : plastique ABS avec aimants

Carte SIM requise (non incluse)

