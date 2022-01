Masonite dévoile les portes intelligentes Masonite M-Pwr™.

Avec ses portes connectées Masonite M-Pwr™, l’entreprise Masonite International Corporation propose ses toutes premières portes connectées, intelligentes et autonomes pour la maison.

Masonite l’un des principaux concepteurs, fabricants, distributeurs et distributeurs mondiaux de portes intérieures et extérieures, a dévoilé ses portes Masonite M-Pwr intelligentes , les premières portes extérieures résidentielles à intégrer l’alimentation, l’éclairage, une sonnette vidéo et une serrure intelligente dans le système de porte.

La domotique connectée s’engouffre de plus en plus dans notre quotidien et cela est dû notamment au Bluetooth et au Wi-Fi. Ainsi depuis quelques années maintenant on découvre des marques qui proposent des serrures connectées et des sonnettes connectées.

Certains mécanismes sont faciles à intégrés et sont étudiés pour venir se placer sur des portes dites standard. Dans cette news, on vous propose une porte totalement connectée complète et qui a pour nom Masonite M-Pwr. Un concept que propose l’entreprise Masonite, société active dans le domaine depuis 1925.

« Le lancement des portes intelligentes Masonite M-Pwr est un événement marquant dans la mesure où nous pensons qu’il changera fondamentalement les attentes des propriétaires vis-à-vis de leurs portes extérieures. La technologie révolutionnaire de ces portes offre aux familles la tranquillité d’esprit qu’elles sont toujours connectées et toujours protégées. »

a déclaré Howard Heckes , président et chef de la direction.

Masonite M-Pwr, des portes connectées, éclairées et autos alimentées.

Pour la production de ses portes intelligentes Masonite M-Pwr, la société s’en entourer d’autres acteurs dans le domaine. Par exemple, pour les systèmes de serrure, la marque a fait appel à Yale comme partenaire. Concrètement, Yale équipera donc ces portes Masonite M-Pwr de serrure connectées. Des portes qui seront reliées à l’électricité de la maison, mais qui pourront aussi bénéficier d’une batterie autonome de secours qui peut maintenir l’alimentation du système jusqu’à 24 heures lorsqu’elle est complètement chargée.

Des portes qui se verront aussi équipées d’un système d’éclairage qui pourra s’activer lorsque quelqu’un se présente à la porte. Pour l’occasion pour la sonnette connectée, l’entreprise s’est associée à Ring pour la sonnette connectée. Une marque bien connue de notre équipe qui a déjà testé sa sonnette connectée par le passé.

L’application pour smartphone Masonite M-Pwr TM permet aux propriétaires de programmer et de contrôler à distance l’éclairage d’accueil LED activé par le mouvement ainsi que de confirmer si la porte est ouverte ou fermée à tout moment.

Prix et Disponibilité.

La marque annonce par ailleurs un large choix de modèles pour ses portes Masonite M-Pwr qui seront disponibles très prochainement pour tous les clients.