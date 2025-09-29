Baseus Inspire XC1, un casque avec Bluetooth Core 6.1.

Baseus a annoncé le lancement de son casque Inspire XC1 et au passage sa gamme complète d’écouteurs conçus pour offrir une qualité sonore améliorée grâce à un partenariat technologique avec Bose. Parmi les modèles dévoilés, les Inspire XC1 se démarquent particulièrement par leur compatibilité avec le Bluetooth Core 6.1, une évolution qui permet de gérer des flux audio haute résolution tout en optimisant l’efficacité énergétique.

La marque Baseus, fondée en 2011, s’est spécialisée dans les accessoires technologiques abordables et innovants. Présente à l’international, elle propose des produits allant de l’audio aux solutions de charge, misant sur un équilibre entre design, performance et accessibilité.

L’intégration du Bluetooth 6.1 dans les Inspire XC1 ouvre la voie à l’utilisation de codecs audio avancés, tels que LDAC et aptX Lossless. Cela garantit une meilleure restitution sonore, avec une latence réduite et une meilleure gestion des interférences. Le support multipoint vient compléter cet ensemble, permettant aux utilisateurs de basculer entre plusieurs appareils sans difficulté.

Inspire XC1, Collaboration avec Bose.

Le partenariat avec Bose confère une dimension supplémentaire à la gamme Inspire. L’expertise de Bose en matière d’acoustique et de traitement sonore renforce la crédibilité de Baseus, qui cherche à se positionner sur un marché audio de plus en plus exigeant.

Design et confort d’utilisation

Les écouteurs XC1 et XP1 misent sur un design compact et ergonomique, adapté à un port prolongé. L’accent est mis sur la légèreté et la résistance, afin de répondre aux besoins des utilisateurs mobiles et connectés.

Stratégie de démocratisation de l’audio haute qualité

La série Inspire illustre une volonté de rendre plus accessible l’audio de haute qualité, en proposant des produits qui associent innovations techniques et tarifs compétitifs. Dans un marché dominé par des marques premium, Baseus mise sur l’équilibre entre performances et accessibilité.

