Ce qu'il ne fallait pas manquer :

Baseus Inspire XC1, un casque avec Bluetooth Core 6.1.

SUJETS:
Baseus Inspire XC1

Publié par : David Peruch 29 septembre 2025

Baseus a annoncé le lancement de son casque Inspire XC1 et au passage sa gamme complète d’écouteurs conçus pour offrir une qualité sonore améliorée grâce à un partenariat technologique avec Bose. Parmi les modèles dévoilés, les Inspire XC1 se démarquent particulièrement par leur compatibilité avec le Bluetooth Core 6.1, une évolution qui permet de gérer des flux audio haute résolution tout en optimisant l’efficacité énergétique.

La marque Baseus, fondée en 2011, s’est spécialisée dans les accessoires technologiques abordables et innovants. Présente à l’international, elle propose des produits allant de l’audio aux solutions de charge, misant sur un équilibre entre design, performance et accessibilité.

L’intégration du Bluetooth 6.1 dans les Inspire XC1 ouvre la voie à l’utilisation de codecs audio avancés, tels que LDAC et aptX Lossless. Cela garantit une meilleure restitution sonore, avec une latence réduite et une meilleure gestion des interférences. Le support multipoint vient compléter cet ensemble, permettant aux utilisateurs de basculer entre plusieurs appareils sans difficulté.

Inspire XC1, Collaboration avec Bose.

Le partenariat avec Bose confère une dimension supplémentaire à la gamme Inspire. L’expertise de Bose en matière d’acoustique et de traitement sonore renforce la crédibilité de Baseus, qui cherche à se positionner sur un marché audio de plus en plus exigeant.

A relire : SHOKZ OpenDots ONE : les écouteurs à clip qui révolutionnent l’audio du quotidien

Ils s’accrochent comme un bijou, se portent comme une plume et diffusent un son à couper le souffle sans jamais isoler du monde. Avec les nouveaux SHOKZ OpenDots ONE, SHOKZ redéfinit la frontière…

# Aperçu Produit Prix
1 SHOKZ OpenDots ONE Casque à oreilles libres, Audio Dolby Premium, Écouteur à Clip 6,5 g, Bluetooth 5.4, sans Fil avec Micro, Chargement Rapide, 40 h d'Autonomie, IP54, avec Chiffon de Nettoyage - Noir SHOKZ OpenDots ONE Casque à oreilles libres, Audio Dolby Premium, Écouteur à Clip 6,5 g,... 199,00 EUR Acheter sur Amazon

Design et confort d’utilisation

Les écouteurs XC1 et XP1 misent sur un design compact et ergonomique, adapté à un port prolongé. L’accent est mis sur la légèreté et la résistance, afin de répondre aux besoins des utilisateurs mobiles et connectés.

Stratégie de démocratisation de l’audio haute qualité

La série Inspire illustre une volonté de rendre plus accessible l’audio de haute qualité, en proposant des produits qui associent innovations techniques et tarifs compétitifs. Dans un marché dominé par des marques premium, Baseus mise sur l’équilibre entre performances et accessibilité.

D’autres produits de la marque :

# Aperçu Produit Prix
1 Baseus Inspire XC1 Écouteurs Bluetooth sans Fil Open-Ear, Sound by Bose, Cloud-Confort, Dolby Audio | Hi-Res | Haut-Parleur Hybride 2 Voies | Tweeter Knowles BA, autonomie 40 h, IP66, AI-Clear Calls Baseus Inspire XC1 Écouteurs Bluetooth sans Fil Open-Ear, Sound by Bose, Cloud-Confort, Dolby Audio... 149,99 EUR Acheter sur Amazon
2 Baseus Inspire XH1 Casque Bluetooth sans Fil à réduction de Bruit, Sound by Bose, Confort Nuageux, Dolby Audio & Hi-Res pour Un Son Incroyablement Dynamique, Autonomie de 100 H, 5-Mic, Bluetooth 6.1 Baseus Inspire XH1 Casque Bluetooth sans Fil à réduction de Bruit, Sound by Bose, Confort Nuageux,... 169,99 EUR Acheter sur Amazon
3 Baseus Inspire XH1 Casque hybride à réduction active du bruit, son par Bose, noir Baseus Inspire XH1 Casque hybride à réduction active du bruit, son par Bose, noir 395,64 EUR Acheter sur Amazon
4 Baseus Eli Sport 1 Écouteurs intra-auriculaires ouverts, Bluetooth, acoustique directionnelle, basses puissantes, ultra léger, étanche IPX4, microphones ENC, Bluetooth 5.3 pour la course à pied Baseus Eli Sport 1 Écouteurs intra-auriculaires ouverts, Bluetooth, acoustique directionnelle,... 39,99 EUR Acheter sur Amazon

 

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

Articles connexes

Soyez le premier à laisser un commentaire commenter "Baseus Inspire XC1, un casque avec Bluetooth Core 6.1."

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.