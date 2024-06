Routeur Acer Predator Connect W6x : L’Innovation pour les Gamers

L’Acer Predator Connect W6x marque un tournant dans le monde des routeurs gaming, en apportant des performances de haut niveau pour les passionnés de jeux vidéo. Avec ce modèle, Acer étoffe son catalogue en matière de connectivité.

Acer, reconnue pour ses innovations technologiques, développe son assortiment avec des produits allant des ordinateurs portables aux équipements de réseau. La gamme du constructeur s’agrandit avec des solutions visant à améliorer l’expérience utilisateur.

Performances et Caractéristiques Techniques

Acer Predator Connect W6x : La Puissance au Service des Gamers

Le routeur Acer Predator Connect W6x enrichit la gamme de la marque avec des spécificités techniques avancées. Il intègre un processeur quad-core 2.0 GHz et 512 Mo de RAM, permettant une gestion fluide des connexions simultanées. Grâce à ses ports Ethernet 2.5G et Wi-Fi 6, il offre des vitesses de connexion optimales pour le gaming en ligne. La sécurité n’est pas en reste avec des protocoles de chiffrement WPA3 et une protection anti-malware intégrée.

Une Connectivité Optimisée pour le Jeu en Ligne

Avec le Acer Predator Connect W6x, la marque étoffe son catalogue en offrant une latence réduite et une bande passante dédiée pour les jeux en ligne. Les utilisateurs peuvent bénéficier de priorités QoS (Quality of Service) configurables, assurant une répartition intelligente de la bande passante entre les différents appareils connectés. Ce routeur est également compatible avec les assistants vocaux pour un contrôle simplifié.

Disponibilité et Prix

Le Acer Predator Connect W6x sera disponible à partir du 15 juin 2024 au prix de 249,99 €. Ce prix proposé par Acer place le routeur dans une gamme accessible pour les joueurs recherchant à améliorer leur expérience de jeu en ligne.

Récapitulatif Technique