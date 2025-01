BM09 : la souris intégrant l’intelligence artificielle présentée au CES 2025

La BM09, développée par OTEK, marque une avancée majeure dans le monde des périphériques informatiques. Présentée lors du CES 2025, cette souris intelligente combine des fonctionnalités innovantes, notamment la reconnaissance vocale, la traduction en temps réel et l’écriture assistée, offrant une expérience inégalée aux utilisateurs.

OTEK, une entreprise reconnue pour ses solutions technologiques de pointe, étoffe son catalogue avec un produit destiné à révolutionner l’interaction entre l’homme et la machine. Avec la BM09, la marque cible à la fois les professionnels et les particuliers à la recherche d’outils performants et intuitifs.

Une souris pensée pour l’intelligence artificielle

La BM09 n’est pas une souris comme les autres. Intégrant des outils basés sur l’intelligence artificielle, elle propose des fonctionnalités qui vont bien au-delà du simple pointage et clic. Parmi elles :

Saisie vocale : Convertissez facilement vos paroles en texte, accélérant la rédaction de documents.

: Convertissez facilement vos paroles en texte, accélérant la rédaction de documents. Traduction vocale en temps réel : Une fonction idéale pour les professionnels travaillant dans des environnements multilingues.

: Une fonction idéale pour les professionnels travaillant dans des environnements multilingues. Écriture intelligente et OCR : Transformez des images ou des textes manuscrits en fichiers numériques exploitables.

Cette approche multifonctionnelle transforme la souris en un véritable assistant personnel.

Un design innovant pour une ergonomie maximale

En plus de ses capacités techniques impressionnantes, la BM09 séduit par son design soigné et ergonomique. Conçue pour s’adapter à toutes les morphologies de main, elle offre une prise en main confortable, même après plusieurs heures d’utilisation. Son allure futuriste et ses finitions haut de gamme reflètent l’attention portée par OTEK à la fois à la fonctionnalité et à l’esthétique.

Au CES 2025 : une démonstration convaincante

Lors du CES 2025, OTEK a captivé l’attention des participants grâce à des démonstrations en direct des capacités de la BM09. Le public a notamment pu tester la traduction vocale en temps réel, qui s’est avérée fluide et précise. Cette fonctionnalité met en avant l’efficacité des algorithmes d’intelligence artificielle embarqués, soulignant le potentiel de ce périphérique dans des secteurs tels que l’enseignement, la traduction ou encore le e-commerce.

Une technologie au service de l’accessibilité

La BM09 s’adresse également aux personnes en situation de handicap. Grâce à sa saisie vocale et ses commandes intelligentes, elle offre une solution pratique pour ceux qui rencontrent des difficultés à utiliser des périphériques traditionnels. Cette démarche inclusive reflète l’engagement de OTEK à démocratiser l’accès aux nouvelles technologies pour tous.

Vers une adoption mondiale ?

Avec le lancement de la BM09, OTEK vise un marché international. Ses fonctions multilingues, adaptées à divers contextes professionnels et culturels, pourraient bien faire de cette souris un incontournable dans les bureaux du monde entier. La stratégie de la marque inclut également des partenariats avec des plateformes éducatives et des entreprises pour maximiser l’impact de cet outil.

Récapitulatif technique

Voici les caractéristiques clés de la souris BM09 :

Saisie vocale convertissant la parole en texte.

Traduction vocale en temps réel.

Reconnaissance optique des caractères (OCR) et écriture intelligente.

Design ergonomique et matériaux haut de gamme.

Connectivité sans fil avec longue autonomie.

Compatibilité avec les principaux systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Linux).

