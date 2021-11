Konyks Termo : le thermomètre intelligent.

Avec son Konyks Termo, la marque qui propose déjà une vaste gamme de produits connectés vient de dévoiler un thermomètre intelligent et connecté. Un thermomètre qui pourra interagir avec les autres appareils connectés pour intervenir sur par exemple un chauffage électrique.

Si vous suivez notre actualité, vous avez déjà pu découvrir la marque Konyks. Pour rappel, cette marque propose divers objets connectés principalement dédiés à la domotique. On pense notamment à ses prises connectées, ses ampoules, mais aussi ses interrupteurs.

Konyks Termo, un thermomètre connecté pas un thermostat connecté.

Car oui, attention, il y a ici une différence entre les deux. Alors, non on ne se trouve pas avec un produit similaire au Lyric T6R smart d’Honeywell ou au Netatmo thermostat qu’on vous a déjà présenté lors de tests.

Konyks Termo est un thermomètre. Il prend la mesure de la température ambiante un peu à la manière d’une station météo. Mais contrairement à un thermomètre ou une station météo classique, le Konyks Termo va plus loin.

De fait, équipé d’une connexion Wi-Fi, le thermomètre est en mesure de se connecter à votre écosystème domotique. Avec l’application Konyks, vous pouvez ainsi configurer des actions entre les différents appareils.

La marque nous en dit plus :

« Par exemple, on pourra déclencher un chauffage quand il fait trop froid et le couper après avoir atteint la température cible. Pour ce faire, il suffit de brancher n’importe quel chauffage électrique sur une prise connectée Konyks, comme la Priska Mini, ou mieux, disposer d’un module Konyks eCosy pour radiateur électrique muni d’un fil pilote ».

Vous l’avez compris, c’est la toute la subtilité et le plus de ce thermomètre qui en fait plus qu’une simple station météo grand public.

Un thermomètre sans fil à tout niveau.

ET comme pour le rendre totalement sans fil. Le Konyks Termo est alimenté par des piles. Ce qui permet de le déplacer dans la pièce où vous vous trouvez. Par ailleurs, outre la température, il affiche également le taux d’hygrométrie de la pièce où il se trouve.

Les schémas peuvent être multiples précise la marque. Ainsi, on peut envisager la fermeture automatique des volets lorsque le thermomètre affiche 27° par exemple. Mettre en route le système de climatisation lorsque la température est supérieure à 30°…

Prix et Disponibilité.

Sachez que le Konyks Termo est d’ores et déjà disponible et est commercialisé au prix de 34,90 euros TTC.