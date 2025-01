CES 2025 : Soundcore AeroClip, des écouteurs clip-on au design ouvert et flexible

Présentés lors du CES 2025, les écouteurs soundcore AeroClip introduisent une nouvelle approche du design audio. Conçus pour allier confort, praticité et performance, ces écouteurs clip-on ouverts s’adressent aux utilisateurs recherchant une expérience sonore équilibrée et adaptable à un usage quotidien ou sportif.

La marque soundcore a développé ces écouteurs en mettant l’accent sur l’ergonomie et la qualité des matériaux. Leur structure légère et flexible en titane et TPU s’adapte à une grande variété de morphologies d’oreilles, garantissant ainsi une utilisation confortable et durable.

Un design étudié pour le confort

Les soundcore AeroClip reposent sur une conception ouverte qui permet de rester connecté à l’environnement tout en écoutant sa musique ou en passant des appels. La chambre acoustique compacte, combinée à une inclinaison ergonomique de 5° à l’arrière, favorise une répartition uniforme de la pression sur les oreilles. Cela limite la fatigue lors d’un port prolongé, même dans le cadre d’activités physiques.

Une performance sonore optimisée

Malgré leur format compact, ces écouteurs offrent une restitution sonore de haute qualité. La technologie utilisée pour renforcer les basses permet un rendu dynamique et équilibré. La qualité des appels est également mise en avant, assurant une communication claire dans différents environnements.

Des matériaux robustes et légers

Fabriqués avec du titane ultrafin de 0,5 mm et du TPU doux, les AeroClip combinent résistance et souplesse. Ces matériaux permettent aux écouteurs de conserver leur forme et leur durabilité tout en offrant une sensation de légèreté lors de l’utilisation.

Polyvalence pour tous les usages

Le design clip-on des soundcore AeroClip en fait un choix adapté à un large éventail d’utilisateurs. Ils conviennent aussi bien pour un usage quotidien que pour des activités sportives, grâce à leur maintien sécurisé et leur résistance à la sueur. Leur conception ouverte permet de rester attentif à son environnement, un atout pour la sécurité en milieu urbain ou lors d’activités en extérieur.

Disponibilité et prix

Les AeroClip seront disponibles à partir de février 2025, au prix conseillé de 129,99 €. Cette proposition de valeur place ces écouteurs parmi les options accessibles et performantes sur le marché des équipements audio portables.

Récapitulatif technique

Type : écouteurs clip-on avec design ouvert.

: écouteurs clip-on avec design ouvert. Conception ergonomique : inclinaison de 5° pour un meilleur maintien et une répartition homogène de la pression.

: inclinaison de 5° pour un meilleur maintien et une répartition homogène de la pression. Matériaux : titane 0,5 mm et TPU doux pour une combinaison de légèreté et de robustesse.

: titane 0,5 mm et TPU doux pour une combinaison de légèreté et de robustesse. Son : technologie renforçant les basses, clarté des appels.

: technologie renforçant les basses, clarté des appels. Adaptabilité : ajustement à toutes les tailles et formes d’oreilles.

: ajustement à toutes les tailles et formes d’oreilles. Utilisation : usage quotidien et sportif, avec résistance à la sueur.

: usage quotidien et sportif, avec résistance à la sueur. Prix : 129,99 €, disponible dès février 2025.

