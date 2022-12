Netgear Orbi AX6000 RBK863S, une nouvelle solution tribande Mesh Wi-Fi.

Avec sa nouvelle solution Orbi AX6000 RBK863S, Netgear renforce encore un peu plus sa gamme et propose une nouvelle solution Mesh pour couvrir une large superficie en Wi-Fi en proposant un nouveau pack de trois satellites. Une solution capable de proposer du 6Gbit/s cumulé.

Nos connexions internet grand public deviennent de plus en plus performantes avec l’arrivée du câble, mais aussi de la fibre optique. Au point que petit les fournisseurs d’accès Internet (FAI en français, ISP en anglais) commencent à proposer des connexions internet Gigabit. Alors le Wi-Fi à la maison devient lui aussi plus rapide. C’est en tout cas la volonté de Netgear avec ce nouveau pack.

Nouveau point d’accès WAX630E Wi-Fi chez Netgear. Avec son nouveau point d’accès WAX630E Wi-Fi, Netgear annonce l’arrivée d’une nouvelle solution Wi-Fi pour les entreprises en matière de point d’accès Wi-Fi pour les petites et moyennes entreprises.

Netgear Orbi AX6000 RBK863S, du Mesh, tribande, 6Gbit/s…

Netgear vient donc d’étoffer sa gamme Orbi avec un nouveau pack incluant trois boitiers Orbi qui intègrent tous la norme Wi-Fi 6 tout en proposant un débit cumulé de 6Gbit/s d’où sa référence AX6000.

Ce débit est réparti comme suit : 2400Mbps sur un flux 5GHz + 2400 Mbps sur un second flux 5GHz + 1200Mbps sur un flux 2.4GHz. Les boitiers sont équipés d’un processeur Quad-core 2.2GHz, de 512MB NAND Flash et 1GB RAM. Le nombre d’antennes intégrées s’élève au nombre de huit.

Pour ce qui est du Wi-Fi on retrouve les normes 802.11b/g/n/ac/ax. Comme pour les autres produits de la gamme Orbi, ces Netgear Orbi AX6000 RBK863S offrent la possibilité de créer plusieurs SSID alias plusieurs réseaux Wi-Fi différents. A noter qu’avec ce pack, le constructeur Netgear offre un an d’abonnement gratuit à sa solution NETGEAR Armor™. On vous invite d’ailleurs à relire notre article sur le sujet.

Enfin, sachez que Netgear annonce le support jusqu’à 100 clients connectés simultanément en Wi-Fi. Pour ce qui est de la couverture du Wi-Fi, Netgear annonce une superficie proche des 800m².

Une connectique Ethernet 10Gbit.

Si le Wi-Fi prend toute son importance, la connexion câble l’est tout autant. Pour ce faire, Netgear a équipé son Netgear Orbi AX6000 RBK863S d’un port 10Gbit pour ce qui est du routeur principal. Pour le reste aussi bien le routeur que les deux satellites sont dotés de 4 ports Ethernet Gigabit.