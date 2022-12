Skurk propose son œuf rééducateur périnéal connecté.

La société Skurk avec œuf rééducateur périnéal connecté entend propose une solution pour toutes les femmes qui souhaite renforcer leur périnée. Un œuf rééducateur périnéal qui pourra en outre être piloté depuis un smartphone.

Vous l’ignorez peut-être, mais avec l’âge, le périnée des femmes peut au fil du temps perdre de leur musculature. Ce qui peut amener chez les femmes à avoir des fuites urinaires, des risques d’incontinence ou dans certains cas une descente d’organes. En outre, certaines femmes après un accouchement peuvent avoir elles aussi le besoin de remuscler leurs parties intimes.

Et pour cela, il existe plusieurs manières de renforcer cette partie du corps soit via des exercices soit via électrostimulation au travers d’accessoires que certains pourraient confondre notamment avec un sextoy. C’est ce que propose Skurk.

TEST : OhMiBod BlueMotion, le vibromasseur connecté. OhMiBod BlueMotion est un objet de plaisir connecté, au sens technologique. Il est destiné aux couples qui n’ont pas toujours la chance d’être connectés, au sens physique 🙂 ou qui sont à…

Skurk, œuf rééducateur périnéal connecté.

Ce dispositif qui pourrait pour certains faire croire à un sextoy se compose de deux zones qui auront pour effet de venir stimuler et renforcer les parties intimes de la femme. L’œuf est constitué de silicone, est lavable à l’eau et surtout est équipé d’une connexion Bluetooth. C’est cette technologie Bluetooth qui permettra d’associer l’œuf vibrant de Skurk à une application qui lui est dédicacée.

L’application offre la possibilité de choisir parmi 9 types d’exercices et de vibrations différentes par simple toucher d’une des fonctions. Sinon, il est également possible de choisir le mode « musique » qui fera vibrer l’œuf selon le rythme des morceaux de musique que vous écoutez.

Prix et Disponibilité.

Cet œuf rééducateur périnéal connecté de Skurk est proposé aux alentours des 30€ et est d’ores et déjà disponible.