OPPO Find N2, le nouveau le smartphone pliable d’Oppo.

Oppo dévoile l’OPPO Find N2, un nouveau smartphone qui entre dans la catégorie du smartphone pliable. Un smartphone qui tentera de prendre des parts de marché au Samsung Galaxy Z Fold.

Avec ce nouveau smartphone pliable, Oppo entre plus que jamais dans le marché très restreint des smartphones pliables. L’occasion une fois de plus pour la marque chinoise de nous prouver ce dont elle est capable. Mais que nous propose Oppo avec ce nouveau venu ?

OPPO Find N2, le smartphone pliant le plus léger du marché.

Ce nouveau smartphone OPPO Find N2 n’est pas le premier smartphone pliable de la marque. De fait il succède au Find N que la marque avait déjà sortie par le passé. Pour ce qui est de ses caractéristiques, ce nouveau pliable se veut selon le constructeur chinois être le plus léger du marché avec seulement 233 grammes dans la catégorie des smartphones pliables. Niveau épaisseur, la marque annonce une finesse de 14.6mm une fois le téléphone fermé. Oppo annonce en outre, un téléphone doté de matériaux comme de la fibre de carbone ce qui lui a permis de réduire le poids du smartphone.

Un téléphone qui se compose donc de trois écrans. Un double écran pliable principale qui forme l’écran de 7.1 pouces et un second extérieur de 5.54 pouces.

Connectivité bien fournie et une configuration musclée.

Pour faire tourner correctement son smartphone, Oppo a choisi ce qi se fait de mieux actuellement sur le marché en intégrant un processeur Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), une batterie de 4520 mAh et la recharge ultra rapide SUPERVOOC 67W. Pour ce qui est de la mémoire embarquée, on retrouve différentes possibilités allant de 12 à 16 Go de mémoire et de 256Go à 512Go pour ce qui est du stockage.

Le téléphone embarque de la 5G, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, du Bluetooth 5.3 avec le support des protocoles A2DP, LE, aptX HD. Le NFC est également présent de même que la charge par induction Qi et la fonction Reverse charging qui on vous le rappelle vous permet de recharger un autre téléphone avec le téléphone.

De la photo avec plusieurs capteurs.

Pour ce qui est de prendre des photos, les utilisateurs pourront s’appuyer sur un système photographique à triple capteur Co développé avec Hasselblad et de la puce d’imagerie MariSilicon X développée par OPPO.

La marque nous souligne que :

« Grâce au mode FlexForm, la prise de vue est plus polyvalente et les selfies d’une qualité plus naturelle et précise. »

Le système photographique est composé d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP, d’un capteur ultra grand-angle de 48MP – pouvant être utilisé en mode macro – et d’un capteur téléobjectif RGBW de 32MP permettant de zoomer sans compromis sur la qualité. Enfin, sachez que l’OPPO Find N2 est propulsé par Android 13 et ColorOS 13.

Prix et Disponibilité.

La marque n’a pas encore donné de date de sortie pour l’OPPO Find N2 en Europe. Pour ce qui est de son prix il est commercialisé en Chine aux alentours des 1100€.