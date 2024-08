Nouveau Distributeur de croquette Automatique Oneisall : Automatisation de l’Alimentation Animale

La sortie du nouveau distributeur automatique Oneisall offre une option supplémentaire pour les propriétaires d’animaux souhaitant automatiser l’alimentation de leurs compagnons. Cet appareil est conçu pour fournir une alimentation régulière et contrôlée, répondant ainsi aux besoins quotidiens des animaux domestiques.

La marque Oneisall est reconnue pour ses accessoires dédiés aux animaux de compagnie, proposant des produits pratiques destinés à faciliter la gestion des besoins de ces derniers. Avec ce distributeur automatique, la marque complète son offre en intégrant une solution destinée à automatiser l’alimentation des animaux.

Caractéristiques du Design et Fonctionnalités

Le distributeur automatique Oneisall est conçu avec un réservoir de 5 litres, permettant une capacité de stockage suffisante pour réduire la fréquence des recharges. L’appareil dispose également d’un écran tactile LED pour la programmation des repas et est livré avec une télécommande pour un contrôle à distance.

A relire : LuluPet, la litière connectée pour votre chat. Eh oui, désormais même votre chat a droit à sa litière connectée. De fait, une entreprise américaine basée à San Diego propose LuluPet, une litière connectée. Mais pour quoi faire ?

En termes de sécurité, l’appareil inclut un verrouillage du couvercle pour prévenir les accès non autorisés à la nourriture par les animaux. La fonction d’enregistrement vocal permet également de diffuser un message à l’animal au moment des repas.

Technologie et Contrôle

Le distributeur est équipé d’un système de distribution anti-blocage, visant à assurer une distribution continue de la nourriture sans interruptions. Un système de détection infrarouge est intégré pour surveiller la quantité de nourriture disponible dans le bol, permettant une gestion optimale de l’alimentation.

Le dispositif permet de programmer jusqu’à six repas par jour, avec des portions ajustables de 10g à 100g, offrant ainsi une flexibilité dans l’alimentation selon les besoins spécifiques de chaque animal.

Alimentation Automatique

Le distributeur fonctionne via un adaptateur secteur et dispose d’une batterie de secours, assurant ainsi son fonctionnement en cas de coupure de courant. La programmation des repas peut être ajustée en fonction des besoins des animaux, permettant une alimentation contrôlée et régulière.

Date de Sortie et Prix

Le distributeur automatique Oneisall est actuellement disponible à la vente, avec un prix fixé à 79,99 USD. Ce modèle est proposé comme une option parmi les dispositifs d’automatisation de l’alimentation pour animaux sur le marché.

Récapitulatif Technique

Capacité : 5 litres

: 5 litres Portions ajustables : de 10g à 100g

: de 10g à 100g Programmation des repas : jusqu’à 6 fois par jour

: jusqu’à 6 fois par jour Écran tactile LED

Télécommande

Système de distribution anti-blocage

Détection infrarouge

Enregistrement vocal

Alimentation : adaptateur secteur + batterie de secours

: adaptateur secteur + batterie de secours Verrou de sécurité sur le couvercle

Prix : 79,99 USD

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.