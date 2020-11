LuluPet, la litière connectée pour votre chat.

Eh oui, désormais même votre chat a droit à sa litière connectée. De fait, une entreprise américaine basée à San Diego propose LuluPet, une litière connectée. Mais pour quoi faire ?

Nous vivons de plus en plus à l’ère du tout connecté. Il faut dire que l’intégration du Bluetooth et du Wi-Fi est désormais une chose facile à mettre en place. Alors cette fois, en matière de high-tech on vous présente un objet pour le moins insolite avec cette litière connectée.

LuluPet, surveiller la santé de votre chat.

Eh oui, aussi bizarre que ça puisse paraitre, cette litière connectée est dotée de toute une série de capteurs. Ainsi, lorsque votre chat va faire ses besoins, un grand nombre d’informations peuvent vous donner des détails sur sa santé.

La litière utilise la reconnaissance d’images d’excréments pour surveiller la santé de votre chat. En outre, la litière analyse également le nombre de fois que votre chat va dans sa litière.

En outre, LuluPet est en mesure de mesurer et d’analyser l’urine de votre choix afin de s’assurer d’un bon fonctionnement de sa vessie ou de ses reins.

Une caméra et une AI pour surveiller votre chat à la toilette.

LuluPet utilise la reconnaissance d’images AI pour aider à identifier les problèmes des voies urinaires et une caméra intégrée, un capteur infrarouge et des puces AI pour analyser différents types de selles.

La litière quant à elle est totalement hermétique et fermée pour capturer les mauvaises odeurs qui pourraient se diffuser dans la pièce. Compatible avec n’importe quels graviers, la litière est équipée d’un bac extracteur. De sorte qu’il suffit de retirer le bac pour remplacer la litière.

À noter que vous pouvez enlever le couvercle supérieur. En outre, la litière est dotée de deux trappes pour permettre au chat de sortir d’un côté ou de l’autre.

Enfin, toutes les informations peuvent être transférées soit via Bluetooth vers votre téléphone soir via Wi-Fi. À noter que LuluPet est associée à une application qui se connecte au serveur de la marque qui peut comparer les analyses de votre choix parmi les profils de plus de 6000 chats (race, taille, âge…).

Prix et disponibilité.

Cette litière est proposée au prix de 169$. Les premières livraisons sont prévues pour mars 2021.