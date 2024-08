RideSync : Intégration de CarPlay et Android Auto sur les motos avec Interphone

Le RideSync introduit une solution pour intégrer CarPlay et Android Auto sur les motos. Ce dispositif vise à améliorer l’expérience de conduite en facilitant l’accès aux fonctionnalités de ces plateformes directement depuis le tableau de bord des motos.

Interphone, une entreprise spécialisée dans les systèmes de communication pour motos, lance le RideSync pour répondre aux besoins croissants des motards en matière de connectivité. Ce produit s’ajoute à la gamme d’Interphone, offrant une nouvelle option pour les utilisateurs à la recherche d’une connectivité simplifiée.

Fonctionnalités de RideSync pour l’intégration de CarPlay et Android Auto

Le RideSync permet de connecter un smartphone à une moto, donnant accès aux applications de navigation, à la musique, et aux appels téléphoniques via CarPlay ou Android Auto. Ce dispositif est conçu pour être compatible avec divers modèles de motos, offrant ainsi une solution accessible à un large public.

Installation et utilisation du RideSync

L’installation du RideSync se veut simple, sans nécessiter de modifications importantes sur la moto. Une fois en place, il permet au conducteur d’accéder aux fonctionnalités de CarPlay et Android Auto directement sur l’écran de la moto, avec l’objectif de réduire les distractions pendant la conduite.

Spécifications techniques de RideSync

Le RideSync est conçu pour être compatible avec une grande variété de smartphones et de systèmes de motos. Le dispositif est résistant aux intempéries, ce qui le rend adapté aux conditions de conduite difficiles. Il intègre également une fonctionnalité de charge rapide pour maintenir le smartphone chargé durant les trajets.

Implications pour la sécurité et l’expérience des motards

En proposant le RideSync, Interphone vise à améliorer la sécurité des motards en facilitant l’accès aux outils de navigation et de communication via CarPlay et Android Auto. L’objectif est de permettre aux conducteurs de rester concentrés sur la route, tout en ayant accès à leurs applications essentielles.

Date de sortie et disponibilité du RideSync

Le RideSync sera disponible à partir de ce mois-ci. Le prix de lancement n’a pas été communiqué, mais il devrait être disponible dans les points de vente habituels et sur le site de la marque.

Récapitulatif technique

Compatibilité : CarPlay et Android Auto

: CarPlay et Android Auto Interface : Connectivité smartphone pour tableau de bord moto

: Connectivité smartphone pour tableau de bord moto Installation : Simple, sans modifications majeures

: Simple, sans modifications majeures Résistance : Conçu pour les conditions météorologiques variées

: Conçu pour les conditions météorologiques variées Fonctionnalité supplémentaire : Charge rapide intégrée

: Charge rapide intégrée Disponibilité : Ce mois-ci

