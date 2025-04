NIKON Z5II : Appareil Photo Hybride Plein Format Connecté

Le Nikon Z5II est un appareil photo hybride plein format qui s’adresse aux passionnés comme aux professionnels en quête de performances équilibrées. Cette évolution du Z5 conserve la compacité du boîtier tout en intégrant des nouveautés techniques qui facilitent les prises de vue dans des conditions variées.

Nikon, marque japonaise historique dans le domaine de la photographie, développe ses gammes hybrides avec le Z5II, en proposant un appareil à la fois polyvalent et adapté aux usages contemporains, y compris le partage instantané et la création de contenu.

Capteur plein format et gestion de la lumière

Le Nikon Z5II embarque un capteur plein format de 24,5 mégapixels, combiné au processeur EXPEED 7. Ce duo permet une large plage de sensibilité ISO allant de 100 à 64 000, avec une gestion du bruit optimisée. L’appareil s’adapte ainsi aux prises de vue en basse lumière, notamment grâce à une détection AF jusqu’à -10 EV.

Système autofocus avec suivi de sujet

Le système autofocus du Z5II détecte automatiquement jusqu’à neuf types de sujets, incluant les humains, les animaux et les véhicules. Grâce à un mode de suivi 3D, l’appareil conserve la mise au point sur les sujets en mouvement, améliorant la réactivité lors de la prise de vue.

Stabilisation sur cinq axes

Le Z5II est doté d’un système de stabilisation mécanique sur cinq axes, permettant une compensation des mouvements jusqu’à 7,5 stops au centre du cadre. Cette stabilisation est utile pour les photos à main levée et en conditions de faible luminosité, tout en facilitant les séquences vidéo fluides.

Vidéo 4K et options de création

Pour la vidéo, le Nikon Z5II propose l’enregistrement en 4K jusqu’à 60 images par seconde et en Full HD jusqu’à 120 images par seconde. Il est également possible d’enregistrer en N-RAW 12 bits directement sur carte mémoire, une fonction intéressante pour les vidéastes souhaitant une flexibilité en postproduction.

Écran orientable et viseur lumineux

L’appareil est équipé d’un écran tactile orientable de 3,2 pouces (2,1 millions de points) adapté aux prises de vue en angle complexe, ainsi que d’un viseur électronique OLED offrant une luminosité allant jusqu’à 3 000 nits. Ces éléments facilitent la composition de l’image quel que soit l’environnement lumineux.

Connexion sans fil et services en ligne

Le Z5II est compatible avec les connexions Wi-Fi (2,4 GHz et 5 GHz) et Bluetooth, pour un transfert de fichiers rapide vers un smartphone ou un ordinateur. Il prend également en charge le service Nikon Imaging Cloud, qui permet des sauvegardes automatiques et la mise à jour du firmware à distance.

Récapitulatif technique

Capteur : plein format CMOS 24,5 Mpx

Processeur : EXPEED 7

ISO : 100 – 64 000

Autofocus : suivi de 9 types de sujets, suivi 3D

Stabilisation : sur 5 axes, jusqu’à 7,5 stops

Vidéo : 4K/60p, Full HD/120p, N-RAW 12 bits

Écran : 3,2″ tactile orientable, 2,1 M points

Viseur : OLED, 3 000 nits

Connectivité : Wi-Fi double bande, Bluetooth

Cartes mémoire : double emplacement SD UHS-II

Poids : environ 700 g (avec batterie et carte)

