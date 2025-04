snakebyte GAMEPAD RGB S2™ : la manette compatible Nintendo Switch 2 qui change la donne

La console Nintendo Switch 2 s’apprête à faire son entrée dans les rayons, et les fabricants d’accessoires ne comptent pas rester à la traîne. Parmi eux, Snakebyte dévoile une gamme complète pensée pour cette nouvelle génération, avec un produit phare : la GAMEPAD RGB S2™. Une manette sans fil qui allie fiabilité, esthétique et performance.

Depuis plus de vingt-cinq ans, Snakebyte s’impose comme un acteur incontournable dans l’univers des accessoires vidéoludiques. Basée à Schwerte, la marque allemande poursuit son ambition d’offrir des produits innovants, accessibles et parfaitement adaptés aux besoins des joueurs. Le lancement de sa nouvelle gamme dédiée à la Nintendo Switch 2 confirme cette volonté.

GAMEPAD RGB S2™, Manette sans fil Switch 2 : Snakebyte étoffe sa gamme

Avec la GAMEPAD RGB S2™, Snakebyte enrichit son catalogue avec un contrôleur spécifiquement conçu pour la Switch 2. Ce modèle sans fil se distingue d’abord par ses thumbsticks à effet Hall, qui éliminent les problèmes de dérive, un souci récurrent sur de nombreuses manettes traditionnelles. Le joueur profite ainsi d’une précision accrue et d’une durée de vie prolongée.

Design transparent et rétroéclairé : un style assumé

Le design translucide de la manette laisse apparaître les composants internes, évoquant les consoles des années 90 tout en intégrant une touche moderne grâce à l’éclairage RGB personnalisable. Cette approche esthétique permet à la manette de s’aligner sur les goûts actuels des gamers, en quête de personnalisation visuelle et de sensations immersives.

Un confort de jeu renforcé avec retour tactile et boutons arrière

La GAMEPAD RGB S2™ va plus loin que l’esthétique. Le constructeur intègre un système de vibrations tactiles pour accentuer l’immersion dans le gameplay. Deux boutons arrière programmables viennent compléter l’ergonomie, permettant aux joueurs de configurer des commandes supplémentaires sans lâcher les sticks. Une approche souvent réservée aux manettes pro, ici proposée à un prix accessible.

Connectivité et recharge optimisées avec USB-C

Exit les câbles encombrants et les connectiques d’un autre âge : la manette adopte un port USB-C pour une recharge rapide et universelle. Une norme désormais incontournable qui garantit une meilleure compatibilité et une utilisation simplifiée. Côté autonomie, la batterie promet de longues sessions de jeu sans interruption.

Garantie et compatibilité : une promesse de fiabilité

Tous les produits de cette nouvelle gamme signée Snakebyte sont couverts par une garantie de deux ans, un atout non négligeable pour les utilisateurs soucieux de la durabilité de leurs équipements. Compatible exclusivement avec la Nintendo Switch 2, la manette GAMEPAD RGB S2™ s’intègre dans un écosystème pensé pour cette console nouvelle génération, disponible à partir de juin 2025.

Récapitulatif technique

Modèle : snakebyte GAMEPAD RGB S2™

Compatibilité : Nintendo Switch 2

Connexion : sans fil

Thumbsticks : technologie Hall-Effect (sans dérive)

Retour haptique : vibrations tactiles

Boutons supplémentaires : 2 boutons arrière programmables

Recharge : USB-C

Design : coque translucide avec éclairage RGB

Garantie : 2 ans

