Nouvelle application Coyote pour les 20 ans : une refonte majeure au service des conducteurs

Pour ses 20 ans, Coyote offre un nouveau souffle à son application mobile. L’outil historique d’aide à la conduite se réinvente totalement pour mieux accompagner les automobilistes au quotidien, en misant sur l’intuitivité, la fiabilité et la personnalisation.

Coyote, leader européen des services connectés d’aide à la conduite, fête deux décennies d’innovation avec une toute nouvelle version de son application. Ce renouveau s’inscrit dans une dynamique entamée fin 2024 avec le lancement du boîtier Coyote Max, suivi du Coyote Nano 2.0 début 2025. Aujourd’hui, l’application mobile prend le relais pour moderniser encore davantage l’écosystème Coyote.

Une nouvelle interface pensée pour l’usage routier

La marque étoffe son catalogue digital avec une interface entièrement repensée. Coyote mise sur une navigation plus fluide, des performances accrues, et une ergonomie optimisée pour capter au mieux l’attention du conducteur. Le visuel se simplifie, les icônes gagnent en clarté, et l’ensemble se montre plus réactif, garantissant un accès rapide aux alertes critiques.

A relire : Coyote Max : un boîtier d’aide à la conduite nouvelle génération L’entreprise Coyote, spécialisée dans les services connectés pour l’aide à la conduite, dévoile son dernier modèle : Coyote Max. Avec ce boîtier de nouvelle génération, Coyote propose un produit plus puissant et…

Des alertes toujours plus visibles et audibles

La gamme du constructeur s’agrandit aussi sur le plan fonctionnel : les alertes sonores et visuelles bénéficient désormais d’un design sonore retravaillé, avec des intensités progressives selon le niveau de danger. Résultat : des messages de sécurité hiérarchisés, immanquables, testés et validés par la communauté avant leur déploiement officiel.

L’ADN Coyote toujours bien présent : fiabilité et communauté

Depuis ses débuts, Coyote s’appuie sur la contribution de ses 5 millions de membres en Europe. Cette communauté permet une vérification en temps réel des signalements. En 2025, cette promesse reste intacte : les alertes sont fiables, actualisées en permanence et priorisent la sécurité routière. 94 % des utilisateurs de l’appli affirment ne jamais rater une zone de contrôle, selon l’institut CSA.

Une personnalisation avancée pour chaque profil de conducteur

Coyote pousse encore plus loin l’expérience avec plusieurs modes de conduite adaptatifs. Le mode Expert permet une anticipation à 30 km, avec une visibilité maximale des zones sensibles. Le mode Carte met l’accent sur la navigation, en gardant le trafic affiché en continu. L’application offre aussi une gestion des thèmes clair/sombre, avec un mode embarqué optimisé pour Apple CarPlay et Android Auto.

Des innovations nées de l’écoute de la communauté

Si cette refonte est si ambitieuse, c’est parce qu’elle est le fruit d’une co-construction avec les utilisateurs. Les équipes de développement, installées à Suresnes et Bordeaux, ont travaillé en étroite collaboration avec la communauté pour bâtir une interface moderne, mais fidèle aux fondamentaux de Coyote. Le flash écran en cas de survitesse, les signaux sonores progressifs, ou encore les alertes redessinées participent tous à une expérience de conduite plus sécurisante.

Récapitulatif technique

Nouvelle interface fluide et optimisée

Design sonore repensé avec alertes progressives

Hiérarchisation visuelle des alertes : formes, couleurs, intensité

Trois modes de conduite : Expert, Carte, personnalisable

Thèmes clair/sombre, activation automatique

Compatibilité Apple CarPlay / Android Auto

Données remontées en temps réel par 5 millions de membres

Anticipation jusqu’à 30 km en mode Expert

Déploiement progressif depuis le 31 mars 2025

Disponibilité : Android & iOS

Présence dans 16 pays européens

25 milliards de données analysées chaque mois

Équipes R&D basées à Suresnes et Bordeaux

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.