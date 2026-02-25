MWC 2026 : ouverture du Mobile World Congress à Barcelone, IA, 5G et innovations au cœur des 20 ans du salon

Le MWC 2026 ouvre ses portes ce lundi 2 mars à Barcelone. Le rendez-vous mondial de la téléphonie mobile célèbre ses 20 ans dans la capitale catalane. Pendant quatre jours, l’écosystème des télécoms et des technologies mobiles se réunit pour dévoiler les grandes orientations du secteur.

Organisé par la GSMA, le Mobile World Congress s’est imposé comme le baromètre annuel du marché. Installé à la Fira Gran Via, le salon rassemble opérateurs, fabricants, fondeurs et éditeurs autour des infrastructures réseau, des smartphones, des puces et désormais de l’intelligence artificielle appliquée aux télécoms.

Un MWC 2026 placé sous le signe de l’intelligence artificielle

En 2026, l’intelligence artificielle occupe une place centrale dans les conférences et les démonstrations. Après une année 2025 marquée par l’intégration massive d’IA générative dans les smartphones, le salon devrait mettre en avant des usages plus concrets : optimisation des réseaux, gestion dynamique du trafic et maintenance prédictive.

Les constructeurs et fournisseurs d’infrastructures devraient détailler leurs plateformes d’IA embarquée pour réduire la latence et améliorer la consommation énergétique. L’IA ne se limite plus aux assistants vocaux : elle s’intègre désormais dans la couche réseau elle-même, avec des solutions capables d’analyser en temps réel des millions de données issues des antennes 5G.

5G avancée et premières discussions autour de la 6G

La 5G reste un pilier stratégique du Mobile World Congress. En 2026, l’accent devrait être mis sur la 5G Advanced, évolution de la norme actuelle, avec des débits accrus, une latence encore réduite et une meilleure gestion des objets connectés.

Les opérateurs profiteront du salon pour présenter leurs cas d’usage industriels : usines connectées, logistique automatisée, villes intelligentes. En parallèle, les premières discussions autour de la 6G gagnent du terrain. Si la commercialisation n’est pas attendue avant la prochaine décennie, les laboratoires et équipementiers dévoilent déjà des prototypes et des feuilles de route.

Les grands noms attendus à Barcelone

Comme chaque année, les acteurs majeurs du secteur seront présents. Côté fabricants, Honor et Huawei devraient profiter du salon pour présenter de nouveaux terminaux et solutions réseau. La gamme des constructeurs s’agrandit régulièrement à l’occasion du MWC, avec des annonces stratégiques destinées au marché européen.

Du côté des semi-conducteurs, MediaTek et Qualcomm concentreront l’attention avec leurs nouvelles plateformes mobiles. Les puces gravées en finesse intègrent désormais des unités dédiées à l’IA mobile, capables de traiter localement des modèles de langage ou des algorithmes de vision sans passer par le cloud.

Smartphones, objets connectés et convergence des usages

Même si le salon s’est élargi aux infrastructures et aux services numériques, les smartphones restent un temps fort. Les fabricants pourraient dévoiler des modèles compatibles satellite, des batteries optimisées et des écrans pliants plus robustes.

En parallèle, les objets connectés et les solutions IoT industrielles occupent une surface d’exposition croissante. La convergence entre mobile, automobile et domotique illustre l’évolution du MWC : il ne s’agit plus uniquement de téléphones, mais d’un écosystème connecté global. La marque étoffe son catalogue, la gamme du constructeur s’agrandit, et les annonces dépassent le cadre du terminal pour toucher les services et les plateformes.

Un bilan prévisionnel stratégique pour l’industrie mobile

L’édition 2026 marque les 20 ans du salon à Barcelone, un symbole fort pour la ville et pour l’industrie. Au fil des années, le MWC est devenu un indicateur avancé des tendances : transition vers la 4G, généralisation de la 5G, montée en puissance de l’IA.

Le bilan prévisionnel de cette édition devrait confirmer plusieurs axes : montée en puissance de l’IA embarquée, consolidation des réseaux 5G Advanced et rationalisation du marché des smartphones. Dans un contexte économique plus mesuré, les annonces devraient se concentrer sur l’optimisation énergétique, la durabilité des appareils et la maîtrise des coûts d’infrastructure.

Récapitulatif technique

Mise en avant de l’ intelligence artificielle appliquée aux réseaux mobiles

Déploiement et démonstrations de 5G Advanced

Premiers travaux publics autour de la 6G

Nouvelles plateformes mobiles signées MediaTek et Qualcomm

Smartphones compatibles satellite et amélioration de l’IA embarquée

Solutions IoT industrielles et villes connectées

Optimisation énergétique des infrastructures télécoms

