Test : Kit Tapo C425 + Panneau Solaire

Installer un système de surveillance extérieur sans tirer de câble ni changer de batterie tous les mois, voilà un vrai défi. Avec le kit Tapo C425 et son panneau solaire, TP-Link promet une solution simple, autonome et intelligente. Nous l’avons testé sur le terrain, dans un environnement domestique réel, afin de vérifier si l’expérience utilisateur est à la hauteur des promesses techniques.

Préambule.

TP-Link est une entreprise chinoise fondée en 1996, spécialisée initialement dans les équipements réseau. Elle est aujourd’hui l’un des principaux fabricants mondiaux dans le domaine des objets connectés grâce à sa marque Tapo. Avec une gamme allant des caméras aux ampoules en passant par les prises intelligentes, Tapo vise à rendre la domotique accessible au plus grand nombre. Ses produits sont réputés pour leur simplicité d’installation, leur fiabilité et leur bon rapport qualité-prix. Présente dans plus de 170 pays, la marque continue d’évoluer avec des solutions pensées pour une maison plus sûre, plus efficace et plus connectée.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Résolution : 2K QHD (2560 x 1440) Champ de vision : 150° en diagonale Vision nocturne : infrarouge ou couleur via LED intégrées Batterie : 10 000 mAh rechargeable (USB-C ou panneau solaire Tapo A201) Détection intelligente : personnes, véhicules, animaux, sons (pleurs, bris de verre, aboiements, etc.) Stockage : carte microSD (jusqu’à 512 Go) ou cloud (Tapo Care) Étanchéité : IP66 pour la caméra, IP65 pour le panneau Audio : bidirectionnel avec réduction de bruit Compatibilité : Google Assistant, Amazon Alexa Connectivité : Wi-Fi 2,4 GHz Panneau solaire Tapo A201 173,42 mm × 120,42 mm × 15,7 mm

Contenu de la boîte:

une caméra Tapo C425,

un panneau solaire Tapo A201,

un support mural à articulation pivotante,

un câble USB type C,

un adaptateur USB-C vers micro-USB,

une rallonge,

un guide de démarrage rapide,

toutes les vis et chevilles nécessaires,

un gabarit de perçage mural,

des joints d’étanchéité,

des capuchons de vis et une attache-câble

Installation / Configuration.

La configuration est d’une incroyable facilité.

Dès l’ouverture de l’application Tapo, la caméra est détectée et intégrée en quelques minutes.

Elle s’intègre sans le moindre souci dans une installation Tapo déjà en place (voir les précédents tests TAPO pour présentation de l’application)

Une fois la caméra fixée au mur à l’aide du gabarit fourni, il suffit de suivre les étapes guidées dans l’application.

Le socle est très bien conçu, peu encombrant, il permet une fixation solide et discrète.

Les pivots assurent une orientation complète dans tous les axes, ce qui permet de viser précisément la zone à surveiller.

Le panneau solaire se connecte à la caméra via un port USB-C. La documentation explique clairement comment optimiser son orientation.



La connexion est simple, bien pensée, mais le connecteur USB-C mériterait un ajustement plus serré. Dans notre cas, il semblait légèrement lâche et pourrait se détacher si le câble est sollicité.

Une fois fixé, cependant, et en l’absence de vibrations ou de manipulations fréquentes, le branchement reste stable.

Test / Utilisation.

Mesures.

La qualité d’image est excellente. Les détails sont nets, même en faible lumière, et la restitution des couleurs reste fidèle en mode jour.

En mode nocturne, il est possible de choisir entre l’éclairage via LED pour une vision couleur ou l’infrarouge pour rester discret.

Dans les deux cas, la portée est modérée : il faut donc bien positionner la caméra pour qu’elle reste hors d’atteinte tout en assurant une couverture utile.

Le panneau solaire est d’une taille raisonnable (environ 17 cm x 12 cm) et capte efficacement la lumière.

En orientation non optimale (uniquement ensoleillé le matin), il permet un gain de 3 à 5 % de batterie par jour.

On peut donc raisonnablement estimer qu’une exposition plein sud assurerait une recharge quotidienne de l’ordre de 10 % ou plus, ce qui compense largement la consommation de la caméra.

La capture ci-dessous montre un exemple d’indication de la charge et consommation de la batterie.

Sans consultation des flux vidéo la consommation est quasi nulle.

L’IA intégrée fait ici toute la différence : elle optimise la sollicitation des capteurs, réduisant la consommation sans compromettre la sécurité.

Sur une zone à faible passage, j’ai noté une perte de seulement 1 % en deux jours.

Prise en main.

Le système a été testé en condition réelle, sur une terrasse.

La caméra surveille efficacement les mouvements, avec très peu de fausses alertes. Les notifications sont rapides et les détections pertinentes.

Lors de passages humains, le déclenchement est fiable ; les animaux ou mouvements d’arrière-plan ne génèrent pas d’alerte inutile.

La caméra a d’ailleurs repéré un chat de passage, classé correctement comme « animal », preuve du bon calibrage de l’intelligence embarquée.

Le mode interphone est pratique pour interagir à distance avec un visiteur, et la sirène intégrée peut être utilisée comme élément dissuasif.

Le stockage local via carte microSD fonctionne bien, et la navigation dans l’historique des enregistrements est fluide et, selon la capacité de la carte, on peut visionner plusieurs jours d’enregistrement.

Un excellent point d’ailleurs car certaines caméras concurrentes ont un système de visionnage type streaming qui nécessite plusieurs secondes de mise en cache avant de voir la vidéo.

Avec Tapo l’affichage est instantané. Un confort indéniable et un très bon point positif.

Pour ceux qui préfèrent le cloud, l’abonnement Tapo Care débloque des fonctionnalités supplémentaires mais a un certain coût.

La caméra est IP65 et le panneau IP66, pour information la différence entre IP65 et IP66 réside dans le niveau de protection contre l’eau :

IP65 : protège contre les jets d’eau à basse pression venant de toutes les directions (ex. : pluie battante, arrosage au tuyau).

IP66 : protège contre des jets d’eau puissants venant de toutes les directions (ex. : nettoyeur haute pression).

Les deux indices offrent une protection totale contre la poussière (le premier chiffre « 6 »), mais IP66 offre une meilleure étanchéité à l’eau que IP65.

En usage extérieur, IP66 est donc un gage de plus grande robustesse face aux conditions climatiques extrêmes.

Utilisation.

Conclusion.

Après avoir testé la caméra solaire Tapo C425, je comprends pourquoi elle fait partie des meilleures caméras solaires du marché. Sa conception intelligente facilite vraiment l’installation, et la qualité vidéo m’a agréablement surpris, avec des images nettes de jour comme de nuit. Ce qui m’a le plus convaincu, c’est l’autonomie assurée par le panneau solaire : je n’ai pas eu à me soucier de la batterie, même après plusieurs semaines d’utilisation. Face à d’autres modèles dans la même gamme de prix, la Tapo C425 se démarque par sa fiabilité et sa simplicité d’utilisation, ce qui en fait une option idéale pour sécuriser facilement son extérieur sans prise de tête.

Points Positifs Points Négatifs + la configuration ultra simple – connecteur USB-C entre le panneau solaire un peu léger + une intégration parfaite dans un écosystème Tapo – la recharge est lente et dépend de l’exposition (bien qu’adaptée à un usage peu intensif) + une excellente qualité d’image – absence de Wi-Fi 5 GHz (pas gênant pour la lecture vidéo) + un panneau solaire efficace même en conditions partiellement favorables + une gestion énergétique intelligente + une grande souplesse de fixation + système de visionnage des vidéos sans préchargement (instantané)

Evaluation.

Configuration : 20/20 Utilisation : 20/20 Fonctions : 19,5/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 20/20 Note finale : 19.7/20

