The G-Lab KULT ELITE M150 : une souris gaming ultralégère avec batterie interchangeable et capteur Pixart 3950

Avec la KULT ELITE M150, The G-Lab étoffe sa gamme de périphériques gaming premium avec une souris pensée pour les joueurs compétitifs. Ce nouveau modèle mise sur un poids plume de seulement 55 grammes, une connectivité sans fil jusqu’à 8 000 Hz et un capteur Pixart 3950 capable d’atteindre 30 000 DPI. La marque met également en avant une innovation rare dans cette catégorie : un système de double batterie interchangeable.

Le fabricant français poursuit ainsi sa stratégie visant à proposer des périphériques gaming avancés à des tarifs plus accessibles que certaines références esports du marché. Avec cette nouvelle série Elite, The G-Lab cherche clairement à monter en gamme tout en conservant un positionnement agressif sur le rapport équipement/prix.

Une conception ultralégère pensée pour l’esport

La KULT ELITE M150 adopte une structure symétrique de 125 x 63 x 38 mm conçue pour convenir à différents styles de prise en main. Avec seulement 55 grammes sur la balance, elle rejoint désormais la catégorie des souris gaming ultralégères destinées aux joueurs FPS et compétitifs.

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Cette réduction du poids vise principalement à améliorer la rapidité des mouvements et à limiter la fatigue lors des longues sessions. The G-Lab ajoute également des patins 100 % PTFE afin d’optimiser la glisse sur les tapis gaming.

Dans l’univers esport, ce type de conception est particulièrement recherché pour les jeux nécessitant des mouvements rapides et précis, notamment les FPS compétitifs.

Un capteur Pixart 3950 taillé pour la précision

La grande nouveauté de cette KULT ELITE M150 repose sur l’intégration du capteur Pixart 3950. Ce modèle fait partie des références les plus avancées du marché gaming actuel.

Le capteur peut atteindre jusqu’à 30 000 DPI et supporte une accélération maximale de 50G. Concrètement, cela permet à la souris de conserver un suivi précis même lors des mouvements extrêmement rapides.

The G-Lab cible ici clairement les joueurs exigeants qui recherchent un tracking stable pour les compétitions ou les jeux à haute intensité. Le constructeur met également en avant une retranscription instantanée des micro-ajustements et des mouvements rapides à l’écran.

Une technologie sans fil jusqu’à 8 000 Hz

La KULT ELITE M150 se distingue aussi par son taux de rafraîchissement pouvant atteindre 8 000 Hz, aussi bien en mode filaire qu’en sans-fil via son dongle dédié.

Cette technologie réduit fortement la latence par rapport aux souris gaming classiques limitées à 1 000 Hz. Plus le polling rate est élevé, plus les informations envoyées au PC sont fréquentes.

Le traitement est assuré par un MCU Realtek qui gère cette transmission ultra rapide. Sur les jeux compétitifs, cela permet d’obtenir une sensation de réactivité plus immédiate, notamment lors des déplacements rapides ou des “flick shots”.

Des switchs optiques TTC pour améliorer la réactivité

Pour accompagner cette configuration haut de gamme, la souris intègre des switchs TTC Optical.

Contrairement aux switchs mécaniques traditionnels, ces modèles utilisent un faisceau lumineux pour enregistrer l’activation du clic. Cette technologie permet de réduire les délais de rebond et de limiter les risques de double-clic involontaire.

The G-Lab annonce également une meilleure durabilité avec plusieurs dizaines de millions d’activations supportées. Ce choix technique devient progressivement un standard sur les périphériques gaming orientés esport.

Une double batterie interchangeable rare sur une souris gaming

L’un des éléments les plus différenciants de la KULT ELITE M150 concerne son système de batterie interchangeable.

La souris embarque une batterie amovible de 400 mAh offrant jusqu’à 100 heures d’autonomie. Mais surtout, une seconde batterie est directement fournie dans la boîte.

L’utilisateur peut ainsi remplacer instantanément une batterie vide sans immobiliser la souris pendant la recharge. Cette approche reste encore peu répandue sur le marché des souris gaming ultralégères.

Au-delà du confort d’utilisation, ce système peut également prolonger la durée de vie du produit en limitant les problèmes liés à l’usure des batteries internes.

Triple connectivité pour PC et Mac

La KULT ELITE M150 propose une connectivité Triple Mode :

Sans fil 2,4 GHz

Bluetooth

Mode filaire USB

Cette polyvalence permet d’utiliser la souris aussi bien sur PC que sur Mac. Le Bluetooth peut également intéresser les utilisateurs cherchant une utilisation plus bureautique ou mobile.

The G-Lab fournit également des grips antidérapants dans le pack afin d’améliorer la prise en main durant les longues sessions gaming.

Une nouvelle gamme Elite avec une version plus accessible

En parallèle de la M150, The G-Lab dévoile également la KULT ELITE M100.

Cette seconde référence conserve l’ADN général de la série Elite tout en visant un segment plus accessible. La marque cherche ainsi à proposer plusieurs niveaux d’équipement selon les besoins et le budget des joueurs.

Avec cette nouvelle génération, The G-Lab renforce clairement sa présence sur le marché des périphériques gaming premium.

Ce qu’il faut retenir

La KULT ELITE M150 est une souris gaming ultralégère de 55 g conçue pour les joueurs compétitifs.

Elle embarque un capteur Pixart 3950 jusqu’à 30 000 DPI, une connectivité sans fil 8 000 Hz et des switchs optiques TTC.

Son principal élément différenciant reste son système de double batterie interchangeable offrant jusqu’à 100 heures d’autonomie.

The G-Lab cherche ici à proposer des technologies généralement réservées au très haut de gamme dans une souris commercialisée sous la barre des 80 euros.

Positionnement sur le marché

Avec la KULT ELITE M150, The G-Lab cible directement le segment des souris gaming ultralégères premium dédiées à l’esport.

Le modèle vient concurrencer des références issues de marques comme Logitech, Razer ou SteelSeries, notamment sur les critères de poids réduit, de faible latence et de précision.

Le prix conseillé de 79,99 € place cependant cette souris dans une catégorie tarifaire plus agressive que certains modèles concurrents haut de gamme.

FAQ : The G-Lab KULT ELITE M150

Quelle est l’autonomie de la KULT ELITE M150 ?

The G-Lab annonce jusqu’à 100 heures d’autonomie grâce à une batterie de 400 mAh. Une seconde batterie interchangeable est incluse.

Quel capteur utilise la souris ?

La souris utilise un capteur Pixart 3950 capable d’atteindre 30 000 DPI avec une accélération maximale de 50G.

La KULT ELITE M150 fonctionne-t-elle en sans-fil ?

Oui. Elle prend en charge le sans-fil 2,4 GHz, le Bluetooth ainsi qu’un mode filaire USB.

Quel est le poids de la souris ?

La KULT ELITE M150 affiche un poids de seulement 55 grammes.

Quel est le prix de la KULT ELITE M150 ?

Le prix public conseillé est fixé à 79,99 euros.

Où acheter la souris ?

La souris est disponible sur le site officiel de The G-Lab ainsi que chez Amazon, Boulanger et CDiscount.

Récapitulatif technique

Capteur : Pixart 3950

Sensibilité : jusqu’à 30 000 DPI

Polling rate : jusqu’à 8 000 Hz

Switchs : TTC Optical

Poids : 55 g

Batterie : 400 mAh interchangeable

Autonomie : jusqu’à 100 heures

Connectivité : Bluetooth, 2,4 GHz, filaire

Compatibilité : PC et Mac

Patins : 100 % PTFE

En résumé

La KULT ELITE M150 marque une montée en gamme importante pour The G-Lab sur le marché des souris gaming ultralégères.

Avec son capteur Pixart 3950, sa technologie 8 000 Hz et sa double batterie interchangeable, elle cible clairement les joueurs compétitifs.

Son tarif de 79,99 € pourrait lui permettre de se positionner comme une alternative plus accessible face aux références premium du secteur.

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