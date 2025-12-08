2026 sera l’année des « Tri fold » alias des smartphones à trois écrans ?

L’année 2026 pourrait marquer un tournant pour les smartphones pliables : le format Tri‑Fold gagne en intérêt avec des annonces officielles et un engouement croissant. Ce concept, qui combine compactibilité et écran étendu, suscite un débat : simple effet de mode ou réelle révolution ?

Depuis maintenant quelques années, plusieurs constructeurs explorent les écrans pliables. Des marques comme Samsung, Huawei, Honor ou Google tentent d’imposer le pliable comme l’avenir du smartphone.

Pourquoi le Tri‑Fold attire l’attention

Le format Tri‑Fold consiste à ajouter un troisième volet, permettant de transformer un smartphone traditionnel en une sorte de mini‑tablette. Avec ce principe, l’écran peut se déplier sur une surface souvent proche de 7 pouces, ce qui offre un confort certain pour la lecture, le multimédia ou le multitâche. Pour un usager qui jongle entre messagerie, navigation, vidéos et bureautique légère, c’est potentiellement une solution tout‑en‑un.

A relire : Test: Pixel 10 Pro Fold Nous avons décortiqué le Pixel 10 Pro Fold sous tous les angles. Découvrez dans notre test complet si Google a réussi à livrer un smartphone pliant fiable et pertinent.

Certaines marques étoffent leur catalogue en misant sur la polyvalence : avec un Tri‑Fold, l’utilisateur conserve la compacité d’un smartphone pour les usages classiques, tout en accédant à un écran large lorsqu’il le souhaite.

Les acteurs majeurs : Samsung, Huawei, Honor, Google…

Le marché des pliables double volet (voire simple pliage) est déjà bien occupé. Cependant, avec l’annonce récente d’un Tri‑Fold par Samsung, une nouvelle ère du smartphone est-elle en train de voir le jour ? De son côté, Huawei a été l’un des pionniers en commercialisant un Tri‑Fold il y a environ un an. En Asie, ce modèle a trouvé un certain succès — malgré un prix élevé — ce qui indique un intérêt réel pour le concept.

Parmi les autres références notables, le Pixel 10 Fold (double‑volet), testé par plusieurs médias comme Planet Sans Fil, confirme que les pliables continuent d’évoluer, même si le format reste celui d’un smartphone classique, simplement plus large. Le Honor Magic Fold illustre également cette tendance, tandis que les modèles Tri‑Fold — qu’ils soient signés Huawei, Samsung ou d’autres — montrent l’ambition des marques d’aller plus loin.

Avantages concrets du Tri‑Fold

Le format Tri‑Fold offre plusieurs atouts. D’abord, l’écran plus grand améliore l’expérience multimédia : regarder une vidéo, lire un article ou consulter des documents devient plus confortable. Ensuite, pour la productivité mobile (notes, mails, navigation internet), le grand écran s’avère un vrai avantage. Enfin, le côté “transformable” donne l’impression d’un appareil polyvalent : un smartphone quand on est en mobilité, une tablette quand on en a besoin.

Pour certains utilisateurs, c’est une alternative intéressante à porter d’une main : un appareil unique qui combine les usages d’un téléphone et d’une tablette.

Les freins qui pèsent sur l’adoption du Tri‑Fold

Pourtant, le concept n’est pas sans limites. Si les modèles à double pliage présentent souvent une forme plus carrée une fois dépliés — ce qui peut déranger en usage multimédia ou bureautique — les Tri‑Fold, eux, tendent à offrir une surface plus allongée et naturelle. Néanmoins, leur format reste imposant, et certains utilisateurs peuvent le juger peu pratique à manipuler à une main.

L’encombrement et le poids sont également des points sensibles, surtout si l’on recherche une portabilité quotidienne. À cela s’ajoute un tarif élevé : les technologies d’écrans pliables, les mécanismes articulés complexes et les matériaux conçus pour durer font grimper les coûts. Pour un public attentif au rapport qualité/prix, l’investissement peut sembler difficile à justifier.

Enfin, bien que le Tri‑Fold offre un écran généreux, il ne remplace pas totalement une tablette classique. Les proportions, l’ergonomie ou encore l’épaisseur, parfois plus marquée, peuvent limiter certains usages exigeants comme le jeu intensif, le dessin ou la retouche vidéo.

Tri‑Fold vs double‑volet : concurrence ou complémentarité ?

Le Tri‑Fold pourrait-il faire de l’ombre aux modèles à double volet ? Cela dépend du profil de l’utilisateur. Pour quelqu’un qui cherche un compromis entre compacité et écran spacieux, le Tri‑Fold peut séduire. Mais pour un autre qui privilégie la finesse, la légèreté ou un design plus traditionnel, le double‑volet reste un choix pertinent.

La gamme du constructeur qui adopte le Tri‑Fold risque de couvrir un segment différent de celui des pliables classiques : plutôt orienté “polyvalence et confort d’écran”. Le double‑volet, lui, continue d’offrir un meilleur équilibre entre smartphone classique et écran flexible.

Autrement dit, le Tri‑Fold et le Fold classique ne sont pas forcément concurrents directs : ils répondent plutôt à des usages ou des attentes différentes.

Vers un smartphone‑tablette accessible au grand public ?

Le principal défi pour que le Tri‑Fold séduise un public large reste le prix. Si les constructeurs parviennent à rationaliser les coûts — via l’industrialisation, l’optimisation des matériaux ou la baisse des marges —, le Tri‑Fold pourrait s’imposer comme un format alternatif intéressant, voire un standard pour ceux qui cherchent polyvalence et confort d’usage.

Mais pour l’instant, le compromis entre encombrement, ergonomie, robustesse et coût reste délicat. Même si une partie des utilisateurs voit dans le Tri‑Fold une “solution tout‑en‑un”, d’autres risquent de lui reprocher un format trop « hybride », ni complètement smartphone, ni vraiment tablette.

Récapitulatif technique

Écran pliable sur trois volets permettant une surface d’affichage souvent proche de 7 pouces

Possibilité de replier l’écran pour tenir l’appareil comme un smartphone traditionnel

Composants haut de gamme (puissance, batterie, capteurs) similaires aux flagships

Mécanisme de pliage robuste pour résister à un usage intensif

Format moins carré que les double‑volets, mais encombrement et épaisseur accrus

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

