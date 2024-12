Test : Honor magic v3

Aujourd’hui, nous plongeons dans l’univers grandissant des smartphones pliables avec le tout nouveau Honor Magic V3.

Ce modèle promet de redéfinir notre expérience mobile avec son design élégant, ses performances de pointe et ses fonctionnalités révolutionnaires, nous allons découvrir si ce modèle tient toutes ses promesses et s’il mérite une place dans votre poche.

Préambule.

Honor est une marque de technologie mondiale fondée en 2013, initialement sous l’égide de Huawei. Elle s’est rapidement distinguée par ses smartphones innovants, alliant design élégant et performances de pointe. En 2020, Honor est devenue une entité indépendante, poursuivant sa mission de créer des produits intelligents et de haute qualité pour les jeunes du monde entier. Outre les smartphones, Honor développe également des ordinateurs portables, des wearables et des accessoires connectés, visant à offrir une expérience technologique intégrée et enrichissante.

Aujourd’hui, nous avons la chance de tester le Honor Magic V3, actuellement le smartphone pliable le plus fin du marché. Au-delà de sa finesse, examinons si le Honor Magic V3 peut rivaliser en termes de puissance avec ses concurrents.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: Hauteur: 156,6 mm Largeur: Plié: 74.0 mm déplié : 145.3 mm Épaisseur: plié : 9.3 mm déplié : 4.4 mm

Poids: 230 g

230 g Ecran(s): Écran intérieur: Taille: 7,92 pouces Type: OLED pliable Format: 9.78:9 Résolution: 2344×2156 pixels Écran extérieur: Taille: 6,43 pouces Type: OLED Format: 20:9 Résolution: 2376×1060 pixels

Processeur(s): CPU Modèle: Snapdragon 8 Gen 3 Type: Octa-core Fréquences: 1×Cortex-X4 3,3GHz + 3×Cortex-A720 3,2GHz + 2×Cortex-A720 3,0GHz + 2×Cortex-A520 2,3GHz GPU: Modèle: Adreno 750 Fréquence GPU : 0,90 GHz (Turbo)



Le Adreno 750 est intégré dans le Snapdragon 8 Gen 3, offrant une amélioration de performance de 25% par rapport à son prédécesseur, l’Adreno 740

Système: Système d’exploitation: MagicOS 8.0.1 (basé sur Android 14)

Mémoire: RAM:12Go Interne: 256 Go, 512 Go, 1024 Go ( modèle de test 512Go)

Appareil photo(s): Appareil photos arrière: Appareil photo ultra-large de 40 MP (f/2.2) Appareil photo grand angle de 50 MP (f/1,6, OIS) Appareil photo à téléobjectif de 50 MP (f/3.0, OIS) Mode de mise au point: Zoom numérique 100x Résolution d’image: 8192×6144 pixels Mode de capture: Photographie AI Super grand angle Ouverture Nuit Mode portrait Photo Mode pro Vidéo Panorama Filtre Filigrane Scanner un document Super macro Capturer les sourires Time lapse Minuteur Vidéo Slow-MO Histoire Vidéo Prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K (3840×2160 pixels) Appareil photo avant: Caméra large 20MP (f/2.2) (écran intérieur) Caméra large 20MP (f/2.2) (écran extérieur) Résolution d’image: 5120×3840 pixels Résolution vidéo: Prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K (3840×2160) Mode de capture: Portrait Filtre Filigrane Capturer les sourires Reflet du miroir Minuteur Nuit Contrôle gestuel

Batterie: Capacité: 5150 mAh Type: Batterie lithium polymère Charge filaire: 66W Charge sans fil: 50W

Réseau cellulaire: Norme réseau: Prise en charge de la 5G/4G+/4G/3G/2G Carte SIM: 2 x Nano SIM + eSIM

Connectivité: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth: Bluetooth 5.3, Bluetooth Low Energy codecs supporté: SBC, AAC, LDAC, AptX, AptX HD GPS: AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS

Capteurs: NFC Capteur de gravité Capteur infrarouge Capteur d’empreinte digitale Gyroscope Boussole Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité

Connecteurs: USB Type-C, USB 3.1 GEN1



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants:

Honor magic v3

Chargeur HONOR SuperCharge*

Câble USB Type-C

Guide de démarrage rapide

Broche d’éjection

Housse de protection en PU

Sur le site de Honor, un chargeur Super Charge est annoncé comme inclus dans la boîte, mais il n’était pas présent dans notre modèle de test.