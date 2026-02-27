Galaxy S26 : faut-il profiter de sa sortie pour acheter le Galaxy S25 à prix réduit ?

La sortie du Galaxy S26 il y a quelques jours rebat les cartes sur le segment des smartphones premium. Comme chaque année, l’arrivée d’un nouveau flagship redistribue les prix et repositionne le modèle précédent. Une question s’impose alors : est-ce le bon moment pour investir dans un Galaxy S25 ?

De son côté, Samsung poursuit sa stratégie bien rodée. La marque étoffe son catalogue et renouvelle sa vitrine technologique avec un modèle plus récent, tout en laissant progressivement baisser le tarif de la génération précédente. La gamme du constructeur s’agrandit, mais le S25 n’a pas dit son dernier mot.

La sortie du Galaxy S26 fait logiquement évoluer les prix

L’arrivée du Galaxy S26 marque un tournant classique dans le cycle de vie d’un smartphone haut de gamme. Lorsqu’un nouveau modèle est officialisé, le précédent quitte progressivement le statut de produit phare pour devenir une alternative premium plus accessible.

Dans les jours qui suivent le lancement, les distributeurs ajustent leurs stocks. Les premières remises apparaissent, souvent timides au départ. Puis, dans les deux à trois semaines suivantes, les baisses de prix deviennent plus visibles. C’est généralement à ce moment-là que le Galaxy S25 devient particulièrement intéressant en termes de rapport performances/prix.

Le Galaxy S25 reste un smartphone premium en 2026

Techniquement, le Galaxy S25 reste un appareil haut de gamme. Écran AMOLED à haute fréquence de rafraîchissement, processeur puissant, compatibilité 5G, photographie polyvalente, finitions soignées : sur le papier comme en usage réel, il répond encore aux standards actuels.

Dans la majorité des usages — navigation web, streaming, réseaux sociaux, photo, jeux mobiles — l’écart entre le S25 et le S26 restera mesuré. Les évolutions d’une génération à l’autre concernent souvent l’optimisation énergétique, quelques ajustements photo ou un léger gain de puissance. Rien qui rende le modèle précédent obsolète du jour au lendemain.

Pour un utilisateur qui ne cherche pas absolument la dernière innovation, investir dans un flagship de l’année précédente peut donc être une décision rationnelle.

Attendre deux semaines : une stratégie payante ?

Si le Galaxy S26 vient tout juste d’être lancé, il peut être pertinent d’attendre encore un peu avant d’acheter le S25. Historiquement, les prix connaissent une seconde vague d’ajustements dans les semaines suivant la commercialisation du nouveau modèle.

Attendre environ deux semaines permet :

de laisser le temps aux enseignes d’aligner leurs offres,

de profiter d’éventuelles opérations promotionnelles,

d’observer les premières tendances de prix.

Cette période charnière correspond souvent au moment où le Galaxy S25 commence à afficher une baisse plus marquée, sans pour autant devenir difficile à trouver en stock.

Acheter un flagship moins cher : une logique budgétaire

Opter pour un smartphone haut de gamme de génération précédente permet de conserver une expérience premium tout en maîtrisant son budget. Le design, la qualité de l’écran, les performances photo et la puissance brute restent au niveau.

Dans le cas du Galaxy S25, on bénéficie encore :

d’un écran AMOLED lumineux et fluide,

d’un processeur performant pour plusieurs années,

d’un module photo polyvalent,

d’un suivi logiciel assuré par Samsung.

La marque continue généralement de proposer plusieurs années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité. Cela garantit une certaine pérennité, même si le modèle n’est plus le plus récent du catalogue.

Galaxy S25 ou Galaxy S26 : faut-il vraiment la dernière génération ?

La vraie question est celle de l’usage. Si vous recherchez la toute dernière avancée technologique, le Galaxy S26 s’impose logiquement. En revanche, si votre priorité est le rapport qualité/prix, le Galaxy S25 peut devenir un choix stratégique.

Dans bien des cas, la différence d’expérience quotidienne sera minime. Les améliorations annuelles sont souvent incrémentales : optimisation de la puce, amélioration marginale du traitement photo, ajustement du design. Pour beaucoup d’utilisateurs, ces évolutions ne justifient pas nécessairement un écart tarifaire important.

C’est précisément à ce moment du cycle produit que le modèle précédent prend tout son sens. Avec la sortie du S26, le S25 entre dans une phase où il conserve son statut premium tout en devenant plus accessible.

Récapitulatif technique

Écran AMOLED haute résolution

Taux de rafraîchissement élevé

Processeur haut de gamme

Compatibilité 5G

Module photo polyvalent

Recharge rapide

Finition premium

Mises à jour logicielles assurées

Conclusion : avec la sortie récente du Galaxy S26, il peut être judicieux d’attendre encore une à deux semaines afin de profiter d’une baisse plus marquée du Galaxy S25. Cela permet d’accéder à un smartphone premium toujours performant, à un tarif plus contenu.

